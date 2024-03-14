Эксперты назвали основы «антихрупкости» России

Политологи объяснили способность России устоять под внешним нажимом

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Почему нынешней России присуща антихрупкость ­ – термин, который вынесен в название нашего доклада? Антихрупкость – это соединение понятий. Это баланс между твердостью, прочностью, ригидностью, гибкостью и адаптивностью», – пояснил Алексей Чеснаков, один из авторов доклада, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

«Именно сейчас в России соблюдается баланс, например, между ответом на запросы большинства при формировании внутренней и внешней политики – и учетом мнения меньшинства. Яркий пример: когда президенту Владимиру Путину предложили вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея, он отказался, понимая, что это представляет собой ценность для определенной группы россиян, пусть и не большинства», – добавил эксперт.

По мнению эксперта, российское государство также проявило адаптивность в условиях новых вызовов и запросов граждан. «Феномен системы власти заключается в том, что она построена с постоянным мониторингом, скринингом того, о чем думают граждане. И в этом смысле Путин занимает проактивную позицию. Он формирует общественное мнение», – подчеркнул собеседник.

С другой стороны, система власти не может быть просто каким-то техническим исполнителем. «Конечно, система и Путин реагируют на запросы общества, в том числе – меньшинства, если это меньшинство готово соответствовать законам, правилам, и не требует слома системы, Конституции и развала страны», – детализировал собеседник.

«Кстати, антихрупкость – это еще и способность нашей страны не поддаваться на навязываемые извне стереотипы, касающиеся института семьи, духовных, идеологических вопросов, множества других сфер. Когда мы говорим о власти, я всегда отмечаю: не существует неверных решений, бывают несвоевременные решения. У нас есть курс: но как самолет – мы должны обходить зону урагана. После окончания СВО перед Россией и всем миром будут стоять вызовы, касающиеся продовольственной безопасности, пресной воды, роста рождаемости, глобального потепления. Эти вызовы никуда не денутся. И нам нужно на них отвечать, потому что можно одержать самые блестящие военные победы, и проиграть в других сферах», – заметил он.

«Российская антихрупкость – это образ небьющегося стекла. Как в фильме «Сабрина», когда герой Хамфри Богарта прыгает на стекле, которое не разбивается. Вот так и наша страна – то, что с точки зрения недружественных нам стран и сил должно разрушиться под внешним нажимом, но в силу каких-то обстоятельств оно выстояло. Наша государственность уже тридцать с лишним лет должна была рушиться, но она только укрепляется», – добавил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

В четверг Фонд развития гражданского общества провел в Москве круглый стол на тему: «Антихрупкость» государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор». В рамках круглого стола эксперты подвели итоги исследовательской программы ФоРГО и презентовали доклад о российском государстве, его институтах, практиках государственного управления, о политической системе, экономических отношениях, идеологии и ценностях.

Главный вывод доклада: современное Российское государство как гарантированно жизнеспособный политический субъект создал Владимир Путин. «Некоторые базовые основы и структуры были учреждены или провозглашены и до прихода Путина, но только с началом его работы они стали выполнять необходимые функции», – указывается в документе.

В тексте подчеркивается, что Россия была создана в результате реализации объективных запросов граждан на стабильность и порядок, развитие, гордость и единую национальную идентичность. А социальная, политическая, экономическая и другие системы работают и синхронизируются в интересах большинства и с учетом мнения меньшинства.

«Анализ практик с 2000 года и сформированный задел устойчивости и антихрупкости позволяет с высокой долей вероятности говорить о том, что государство имеет потенциал долгосрочного и эффективного функционирования. Его цели, структуры, институты имеют жизненный срок, выходящий за пределы нескольких поколений. Можно констатировать, что государство обладает всеми необходимыми качествами, компетенциями, инструментами и ресурсами для развития и внутренней модернизации», – отмечают авторы.

По мнению экспертов, Россия может гибко и своевременно реагировать на изменения своих среднесрочных целей – если того требует изменение среды и внешние вызовы. При этом существующая экономическая модель России позволяет эффективного удовлетворять запросы граждан и обеспечивать нормальное функционирование государства.

«Экономика показала необходимый запас прочности, способность сокращать потери на преодоления кризисов различного происхождения и демонстрирует устойчивый рост», – резюмируют авторы.