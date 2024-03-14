В США предложили использовать Гуантанамо для приема мигрантов с Гаити

CNN: Белый дом обсуждает использование Гуантанамо для приема мигрантов с Гаити

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, администрация Байдена обсуждает использование залива Гуантанамо для приема мигрантов с Гаити в случае их массового бегства в США из-за ухудшающихся условий в стране, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на территории базы, которая расположена в 200 километрах от Гаити, уже создавали центр приема мигрантов, расположенный отдельно от тюрьмы. Так, например, американские военнослужащие были готовы задействовать его в 2010 году, когда ожидали наплыва мигрантов с Гаити из-за землетрясений.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис распорядился дополнительно направить более 250 сотрудников служб правопорядка и свыше десятка воздушных и морских судов для патрулирования южной границы штата на фоне возможного притока нелегальных мигрантов с Гаити. По его словам, береговой охране США не хватает ресурсов для борьбы с прибывающими нелегальными мигрантами.

Десантис добавил, что власти штата дополнительно направят для охраны границы по меньшей мере восемь судов, четыре вертолета, один самолет и неуточненное число беспилотников для проведения разведки.

В воскресенье сообщалось, что США приняли решение эвакуировать персонал своего посольства с Гаити.

Напомним, после убийства в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза, более 80% территории столицы и ряд других регионов страны контролируют банды.