США эвакуировали персонал посольства с Гаити

Tекст: Ольга Иванова

Американские военные заявили, что провели операцию по воздушной переброске второстепенного персонала посольства Гаити, они подчеркнули, что на борту не было граждан этой страны. Военные также подчеркнули, что процедура эвакуации персонала соответствует стандартной практике усиления безопасности посольства во всем мире, пишет Reuters.

Накануне в Порт-о-Пренсе банды атаковали президентский дворец, здание МВД и полицейское управление. Агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную газету государства передало, что ЧП в столице Гаити Порт-о-Пренсе продлено на один месяц на фоне бандитских нападений.

Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, когда премьер-министр Ариэль Анри находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки заявили, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, после убийства в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза, более 80% территории столицы и ряд других регионов страны контролируют банды.