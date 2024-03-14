В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.0 комментариев
Предположено снижение теневых схем при введении единых требований к Пушкинской карте
Операторы предположили снижение теневых схем при введении единых требований по Пушкинской карте
Единые требования для билетных операторов по Пушкинской карте позволят уменьшить число подозрительных схем применения таких карт и повысить прозрачность продаж, рассказали операторы.
Директор по продуктам компании «Киноплан» Дмитрий Демьянцев отметил в беседе с ТАСС, что программа «Пушкинская карта» помогла многим в индустрии пережить непростое время, когда из-за ухода западных прокатчиков «резко просел» кинопрокат.
«Мы однозначно за развитие и расширение данной программы. Проработку и внедрение новых правил считаем правильным шагом. И надеемся, что эти действия помогут снизить количество теневых схем применения карт, получить статистику о том, как используется программа, и повысить ее эффективность», – сказал он.
Управляющий партнер сервиса «ВМузей» Денис Леонтьев выразил надежду, что изменения в программе на практике будут нацелены на поддержание рынка и создание комфортной среды для развития бизнеса, одинаково для каждого без исключений.
В пресс-службе сервиса МТС Live сообщили, что новые правила могут позволить значительно сократить мошенничество, увеличить прозрачность продаж и ведение аналитики по Пушкинским картам.
Ранее стало известно, что Минцифры и Минкультуры подготовят к 1 апреля 2024 года единые требования для билетных операторов по Пушкинской карте. Изменения в правилах программы направлены на повышение удобства использования мобильного приложения «Госуслуги культура», а также на защиту граждан от недобросовестных действий при продаже билетов.