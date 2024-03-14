Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.0 комментариев
Глава МАГАТЭ раскрыл детали переговоров с Путиным в Москве
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об обсуждении с Путиным ядерной программы Ирана
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в ходе недавнего визита в Россию обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным ряд важных международных вопросов.
Гросси сообщил, что, в частности, обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана, передает ТАСС.
Кроме того, глава МАГАТЭ рассказал, что выразил российскому лидеру свое мнение относительно ситуации на Запорожской АЭС.
Гросси назвал прошедшую встречу важной.
Ранее МИД предупредил, что любые резолюции и заявления официальных лиц и организаций с призывами передать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима или установлению на ней международного контроля расцениваются российской стороной как посягательство на суверенитет и территориальную целостность России.