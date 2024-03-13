Москва оценила призывы отдать Запорожскую АЭС Украине

Путин назвал требования России к переговорам по Украине

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

Tекст: Антон Антонов

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.