Немецкий эксперт сказал, почему Польша хочет увидеть в Европе «больше Америки»

Германский политолог Рар: Поляки очень надеются при помощи США добиться лидерства в Европе

Tекст: Анастасия Куликова

«Польше, как и другим странам Восточной Европы, некогда членам Варшавского договора, «дверь на Запад» была открыта через НАТО, а не ЕС. Для них более важны союзные связи с Вашингтоном, нежели с Парижем или Берлином», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Польша за последние 30 лет мало сделала для укрепления Евросоюза, поскольку не была в этом заинтересована. При этом Варшава делает все, чтобы усилить присутствие США на Европейском континенте, отметил собеседник.

«Поляки очень надеются, что при помощи США именно Варшава начнет «играть первую скрипку» в Европе, отдельно от руководства Германии и Франции», – объясняет Рар. По его словам, за роль главного проводника американских геополитических интересов в Европе Польша конкурирует с Британией. «Вместе с тем существует раздел на «Старую» и «Новую» Европу. С этим американским тезисом в Польше согласны», – добавил спикер.

«Старая Европа пыталась раньше стать более самостоятельной, а новая Европа этот процесс эмансипации всегда тормозила. Если раньше Германия и Франция выступали за хорошие отношения с Россией, то Польша за последние 30 лет фактически закрепила за собой звание главного рупора тех сил, которые говорили, что постсоветская Россия для Европы – лютый враг. Именно Польша с самого начала, сводив старые счеты, настраивала весь Запад против Москвы», – указал политолог.

Рар напомнил о недавнем заявлении польского премьера Дональда Туска. «Тот официально объявил, что мирное время позади, что Запад стоит на пороге большой войны с Россией. Таким образом, Туск стал пока единственным из западных лидеров, кто открыто произнес такие жуткие слова», – пояснил собеседник.

В Европе сегодня нет стран, которые бы выступили против увеличения присутствия США на континенте, считает Рар. «Вашингтону удалось в два этапа – сначала после окончания Второй мировой войны, а потом после завершения холодной войны – превратить европейские страны в зависимых от США союзников. Кто не признает влияние Соединенных Штатов, не может находиться в НАТО. В этом смысле сегодня лишь Австрия и Швейцария остаются нейтральными, а вся Европа является трансатлантической. По сути, самой Европы фактически нет», – заключил Рар.

Ранее президент Польши заявил о желании увидеть в Европе «больше Америки». Об этом Анджей Дуда сказал на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. «Мы, поляки, верим в Америку», – отметил он. По мнению польского лидера, Европе требуется «больше американского духа в мышлении и действиях». При этом «американизация» необходима как в экономике, политике, так и в военном плане, считает Дуда. Он «пригласил в Польшу новые американские фирмы».

Байден, в свою очередь, предложил Варшаве заем на 2 млрд долларов на военные нужды, а также заявил о готовности поставить боевые вертолеты. Он также сообщил, что Соединенные Штаты могут продать Польше 96 вертолетов AH-64 Apache. Белый дом отметил, что кредит и поставки вертолетов – «важный шаг, направленный на обеспечение вооруженных сил Польши передовыми возможностями для самообороны, укрепление оперативной совместимости с НАТО и дальнейшую поддержку оборонной промышленности США».

Напомним, в понедельник перед вылетом в США президент Польши провел заседание Совета национальной безопасности. По данным местных СМИ, на нем Дуда заявил, что Варшава хочет от американцев три вещи: больше американских солдат в Польше, больше военной техники для Киева и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, «подрывающие смысл НАТО», являются лишь «пустыми словами».

Однако в тот же день Байден заявил об отсутствии необходимости в дополнительных американских войсках на границе Польши, передает Bloomberg. Слова американского президента повторили и в Белом доме. «Он [Байден] считает наше присутствие для защиты и сдерживания достаточным как в том, что касается размещения военнослужащих, так и касательно надежности планов защиты Польши в случае необходимости», – отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

В августе прошлого года стало известно о планах Польши по масштабным закупкам американских танков и боевых вертолетов. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяет себе диктовать условия Германии». По его словам, «судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском они смогут втянуть в конфликт страны НАТО и США».