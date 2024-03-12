Жительниц Краснодара оштрафовали за поцелуй в кафе

Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей каждую целовавшихся в Краснодаре девушек

Tекст: Вера Басилая

Установлено, что обе девушки живут в Краснодаре: одной из них – 24 года, второй – 19 лет. Их признали виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, на заседание суда они не пришли, в итоге обеим было назначено наказание в виде административного штрафа – в 50 тыс. рублей каждой, передает РИА «Новости».

В городской полиции заявили, что девушки извинились и якобы сняли видео ради новых подписчиков и «хайпа», пообещав, что больше такое не повторится.

Ранее в Сети появились кадры, на которых две девушки сидят в кафе: одна другой делает предложение, надевает кольцо, а затем они целуются, официант выносит торт.