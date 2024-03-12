У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.0 комментариев
Завершились поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76 под Иваново
Подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ранее во вторник Ил-76, на борту которого находились 15 человек, потерпел крушение в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили. Как сообщило издание Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, потерпевший крушение в Ивановской области самолет Ил-76 смог увести от жилых домов опытный 34-летний летчик родом из Оренбурга.