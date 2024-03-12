Tекст: Вера Басилая

Немецкий бизнесмен периодически приезжает в Россию. По его словам, он не ощущает последствий ограничительных мер, которые западные страны ввели против России, передает РИА «Новости».

Кемпкенс считает, что Запад ошибочно поспешно заявил, что санкции поставят на колени Россию, и все ждет, что этот момент настанет. Немец отметил, что некоторый урон санкции нанесли России, но до краха российской экономики еще очень далеко.

Ранее президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине, и политики, которая якобы представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская экономика показала свою устойчивость в условиях санкций, это подтверждают в том числе и представители США.