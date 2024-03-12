Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Посетивший Россию немецкий бизнесмен назвал санкции Запада неэффективными
Санкции Запада должны были уничтожить Россию, но ее экономика не рухнула: цены стабильны, зарплаты растут, заявил в интервью Welt немецкий предприниматель Оливер Кемпкенс.
Немецкий бизнесмен периодически приезжает в Россию. По его словам, он не ощущает последствий ограничительных мер, которые западные страны ввели против России, передает РИА «Новости».
Кемпкенс считает, что Запад ошибочно поспешно заявил, что санкции поставят на колени Россию, и все ждет, что этот момент настанет. Немец отметил, что некоторый урон санкции нанесли России, но до краха российской экономики еще очень далеко.
Ранее президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине, и политики, которая якобы представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская экономика показала свою устойчивость в условиях санкций, это подтверждают в том числе и представители США.