Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
У побережья болгарской Варны обнаружили морскую мину
Водолазы ВМС Болгарии работают над уничтожением морской мины, обнаруженной в море в районе одного из пляжей Варны.
Как сообщает Болгарское национальное телевидение, сейчас специалисты ВМС буксируют мину в открытое море, где она будет уничтожена, передает ТАСС.
Прибрежную территорию охраняют полицейские наряды.
Ранее Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о борьбе с минами в Черном море.