В Кремле воздержались от оценок досрочного голосования на выборах президента России

В Кремле воздержались от оценок хода досрочного голосования на выборах президента России

Tекст: Ольга Никитина

«Пока рано давать какие-то оценки. Это невозможно», – приводит его слова ТАСС.

Он также призвал дождаться основного голосования, которое пройдет в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. «Давайте дождемся с вами самих выборов», – предложил он.

Досрочное голосование на выборах президента России стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

