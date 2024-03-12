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В Кремле воздержались от оценок досрочного голосования на выборах президента России
В Кремле воздержались от оценок хода досрочного голосования на выборах президента России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано давать какие-либо оценки досрочного голосования на выборах президента России.
«Пока рано давать какие-то оценки. Это невозможно», – приводит его слова ТАСС.
Он также призвал дождаться основного голосования, которое пройдет в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. «Давайте дождемся с вами самих выборов», – предложил он.
Досрочное голосование на выборах президента России стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.