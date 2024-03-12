В Кремле заявили об отказе Киева от переговоров с Москвой

Песков: Киев де-факто и де-юре отказался от переговоров с Москвой

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что пока и Россия, и представители НАТО видят достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров, передает ТАСС.

Подобная позиция Киева – «это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре», добавил Песков.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Киевом сейчас не ведутся, но Россия открыта к предложениям и диалогу.