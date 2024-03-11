  • Новость часаВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли более 430 военных и танк Abrams
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    Лондон придумал наивную схему обмана Москвы с крылатыми ракетами для Киева
    Украинская разведка заявила о подготовке «серьезной операции в Крыму»
    Политолог назвал жестом отчаяния хамский выпад Зеленского в адрес папы римского
    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин
    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams
    Стало известно о назначении нового врио главкома ВМФ России
    Спецслужбы России: В ВСУ задумались о свержении Зеленского
    Путин отменил соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море
    Шольц поспорил с папой Римским из-за слов о «белом флаге» для Украины
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    22 комментария
    11 марта 2024, 15:28 • Новости дня

    В ЮАР опровергли возможный визит Зеленского

    В ЮАР опровергли возможный визит Зеленского до мая

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южноафриканская сторона не ожидает визита украинского президента Владимира Зеленского в ЮАР до президентских выборов в мае, сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    До выборов в ЮАР не запланировано никаких государственных визитов, сказал Магвенья ТАСС.

    Так он прокомментировал слухи в прессе о возможном визите Зеленского в ЮАР.

    Ранее ряд изданий сообщили, что Зеленский планирует совершить свой первый государственный визит в ЮАР, где его якобы уже согласились принять.

    10 марта 2024, 19:37 • Новости дня
    Кулеба ответил на предложение папы Римского поднять белый флаг

    Глава МИД Украины отказался поднимать белый флаг, как призывал сделать папа Римский

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался последовать совету папы Римского Франциска поднять белый флаг.

    Кулеба заявил, что «сильнее тот, кто в борьбе добра со злом встает на сторону добра, а не пытается поставить их в равные условия и назвать это «переговорами». Он также добавил, что их флаг – желто-синий, а не белый, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел также выразил надежду, что понтифик совершит «апостольский визит» на Украину, чтобы поддержать верующих.

    Ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа Римский Франциск заявил, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры.

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    10 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии

    Политолог Федор Лукьянов: Макрон «играет на нервах» Германии и Италии

    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Эммануэль Макрон своими заявлениями о планах ввести войска на Украину пытался «сыграть на нервах» России, то у него ничего не вышло. Вместо этого он вызвал нервозность в Италии и Германии, а также запутал ситуацию в НАТО. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно о планах трех стран вступить в альянс с Парижем для отправки военных в зону СВО.

    «Противоречивая риторика Франции относительно потенциального ввода западных войск на Украину выглядит как некая попытка «сыграть на нервах». Другое дело, что не очень понятно, на чьих именно нервах играет Макрон», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Дело в том, что вся эта история больше нервирует союзников Парижа. И прежде всего речь идет о Германии и Италии. Министр обороны последней довольно резко высказался на этот счет. Если же Макрон пытался направить свое обращение на Россию и таким образом надавить на Москву, то он достиг обратного эффекта», – считает собеседник.

    «На деле мы видим, как ситуация в НАТО лишь больше запутывается. Пока складывается впечатление, что это инициатива отдельной страны, которая действует из какого-то своего представления о целях и собственных интересах», – полагает эксперт.

    «Что же касается государств, традиционно нацеленных на противодействие России, здесь ничего не меняется. Просто у них появился перед глазами радикально настроенный «старший товарищ», которого, разумеется, надо тут же поддержать. Другое дело, что Литва, Латвия и Эстония – это не те военные потенциалы, участие которых обеспечит существенное преимущество», – уверен Лукьянов.

    Ранее издание Politico сообщило о готовности Латвии, Эстонии и Литвы присоединиться к Франции в случае, если та решит отправить военных на Украину. При этом авторы публикации отмечают – Париж намерен создать альянс из «потенциально готовых» государств. Такие действия якобы продолжают углублять разногласия с «более осторожным Берлином».

    В Италии также говорят о печальных последствиях, которых не удастся избежать в случае отправки западного военного контингента на Украину. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии».

    Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

    Позднее французский лидер уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Вскоре после этого национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партий.

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    11 марта 2024, 12:24 • Новости дня
    Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского

    Источник в силовых структурах РФ: В элитных подразделениях ВСУ обсуждают свержение Зеленского

    Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского, рассказал представитель российских силовых структур.

    По его словам, специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, которые настроены радикально против власти, передает РИА «Новости».

    В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. Представитель спецслужб РФ добавил, что высококвалифицированные специалисты явно недовольны сменой командования.

    «Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», – пояснил он.

    В частности, украинские военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

    К свержению президента Украины в чате «ParaBelum» призывает командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима».

    Он призывает поставить во главе государства экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, «эта крыса (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет торпедировать всех».

    «Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», – говорит Шевцов в голосовом сообщении.

    Ранее украинская разведка сообщила, что Зеленского могут попытаться свергнуть этой весной.

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    11 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готовит «серьезную операцию в Крыму», все действия в районе Черного моря связаны стратегическим замыслом, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Глава ГУР заявил, что Украина в Черном море готовится к операции в Крыму. По сообщениям украинской военной разведки, одним стратегическим замыслом связаны попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.

    Между тем в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки в Херсонской области и в Черном море.

    Ранее о готовящемся новом контрнаступлении Украины в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он отметил, что будет развивать «успех в Черном море», а также, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов.

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    11 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины

    Telegraph: Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины британского наемника Гарри Грегга, вернувшегося на родину после участия в боевых действиях, обнаружили мертвым, сообщили СМИ.

    Мать наемника рассказала изданию The Telegraph, что ее сын после возвращения страдал от посттравматического расстройства.

    В декабре 2023 года, по ее словам, он должен был отпраздновать с семьей день рождения, но не выходил на связь. А на следующий день его нашли мертвым в собственном доме, передает RT.

    Ранее Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран.

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    11 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    Политолог назвал жестом отчаяния хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского

    Политолог Скачко: Хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского сыграет против него самого

    Политолог назвал жестом отчаяния хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне сокращения военной и финансовой помощи со стороны Запада Владимир Зеленский начинает явно нервничать. Это вынуждает его «набрасываться» на тех, кто призывает к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал слова папы Римского о переговорах «виртуальным посредничеством».

    «На Украине критикуют папу Римского все, кому не лень. Например, униаты недовольны тем, что Ватикан не дал Украинской греко-католической церкви статус патриархата. Раскольники ПЦУ – тем, что понтифик придерживается недостаточно жесткой, на их взгляд, позиции относительно УПЦ. Ранее украинский посол критиковал папу за уважительные слова о русском народе. Заявление Владимира Зеленского – лишь очередной случай в этой череде хамских выпадов», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Собеседник убежден: сделать такой шаг Зеленского вынудило его отчаянное положение. «Он может удерживать власть лишь пока идет война. При этом помощь Украине со стороны Запада, благодаря которой до сих пор продолжаются боевые действия, сокращается. Конечно, Зеленский начинает нервничать. Он прекрасно понимает, что когда закончится спецоперация, наступит время нести ответственность. Отчаяние вынуждает его «бросаться» на всех, кто мешает Киеву получать оружие, на всех, кто так или иначе подтачивает его власть», – пояснил политолог.

    Скачко не исключает, что Зеленский может повторить подобные выпады в адрес специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые тоже активно продвигают идею мирного урегулирования конфликта. При этом такое поведение Зеленского сыграет против него самого, добавил собеседник. «Папа Римский и Зеленский – несопоставимые фигуры», – указал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы Римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг. Он считает, что понтифик занимается «виртуальным посредничеством». «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией в силах обороны <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не за 2,5 тыс. км где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – сказал Зеленский в видеообращении.

    Накануне было опубликовано интервью, где папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

    В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого. На его заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», – написала она в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии флагов ЕС в Раде и на фасадах других учреждений в Киеве.

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    11 марта 2024, 09:45 • Новости дня
    Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ

    Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине

    Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок согласилась с идеей британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке немецких ракет Taurus британской стороной и последующей передачи ракет Storm Shadow ВСУ.

    Бербок считает это «вариантом». Она напомнила, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее, передает РИА «Новости».

    Ранее Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Британия готова помочь Германии в решении вопроса о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву.

    Москва подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    11 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    NYT: ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16
    NYT: ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящим летом ВСУ получат только шесть истребителей F-16, сообщает The New York Times.

    По данным издания, к тому моменту, как летчики вернутся на Украину после обучения, ВСУ будут иметь лишь шесть из 45 обещанных европейскими союзниками истребителей F-16, передает РИА «Новости».

    NYT добавила, на шесть самолетов будет обучено 12 украинских летчиков, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

    Ранее Reuters со ссылкой на главу Минобороны королевства Троэльса Лунда Поульсена сообщило, что Дания будущим летом направит Украине первые истребители F-16.

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    11 марта 2024, 01:29 • Новости дня
    Макрон собрался в Киев

    Макрон решил посетить Киев в ближайшие недели после разговора с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонный разговор президента франции Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским завершился обещанием французского лидера приехать на Украину, сообщили в Елисейском дворце.

    В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили свою приверженность к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Отмечается, что визит Макрона в Киев составится в «ближайшие недели».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы.

    До этого он заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. При этом, как отметил Макрон, «не исключать что-то – не значит делать это».

    Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» Макрона, поскольку «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».

    Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Макрону и Сикорскому нужно публично обсудить, куда могут привести их планы отправить войска на Украину.


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    10 марта 2024, 19:48 • Новости дня
    В ЕК заявили о неспособности выполнить требования фермеров о запрете агроимпорта с Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза агропродукции с Украины, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

    Он пояснил, что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна, в связи с этим не ясно, почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом, передает ТАСС.

    Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и заявил о готовности принять против этих стран меры.

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

    Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

    Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

    Между тем в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.

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    11 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Экономист: Еврокомиссия может запретить украинскую агропродукцию, но не хочет

    Экономист Лизан: У Брюсселя есть три причины не запрещать импорт агропродукции с Украины

    Экономист: Еврокомиссия может запретить украинскую агропродукцию, но не хочет
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать. Более того, ЕС попытается надавить на Польшу, Венгрию и Словакию, которые ранее ввели ограничения. Это приведет к торгу во время обсуждения следующего важного для Брюсселя вопроса, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Еврокомиссии заявили, что не могут запретить ввоз агропродукции с Украины.

    «Несмотря на заявления Домбровскиса, Еврокомиссия может выполнить требования польских фермеров и запретить ввоз сельхозпродукции с Украины. В конечном счете, если они отменили квоты в 2022 году, то что мешает принять решение об ограничениях сегодня», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Причин для такой риторики Домбровскиса несколько. Во-первых, это нежелание Еврокомиссии признавать собственные ошибки. Во-вторых, Брюссель хочет поддержать Украину за счет покупки ее зерна и содействия в его перевалке. В-третьих, ЕС таким образом пытается указать полякам на их место», – отмечает он.

    «Кроме того, некоторые страны Европы успешно зарабатывают на перевалке украинского зерна. Им невыгодно отменять квоты и вводить запрет на ввоз сельхозпродукции. Например, Румыния перевозит эти товары через порт в Констанце. Также в сохранении текущей ситуации могут быть заинтересованы государства с развитым животноводством, например, Нидерланды, Дания или Испания», – подчеркивает собеседник.

    «Евросоюз может принять меры против стран, запретивших ввоз украинского зерна, например, в виде штрафов или блокирования финансирования. Однако для Варшавы данный вопрос принципиален, поэтому ни одно правительство Польши не пойдет на уступки. На словаков давить легче, они могут уступить. Венгрия, вероятно, будет торговаться до последнего», – акцентирует эксперт.

    «Но в любом случае эти страны крайне негативно отреагируют на давление. Поэтому следует ожидать, что на следующем принципиальном для ЕС голосовании Польша, Венгрия и Словакия захотят занять оппозиционную Брюсселю позицию. Вопрос с зерном станет предметом торга. Это может произойти, например, во время обсуждения санкций или распределения финансирования в Европе», – резюмировал Лизан.

    Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза сельхозпродукции с Украины. Более того, он отметил, что Варшава уже ограничила импорт украинского зерна в одностороннем порядке, в связи с этим не ясно, почему аграрии протестуют.

    Кроме того, Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Будапешта, Варшавы и Братиславы и заявил о готовности принять против этих стран меры. «Мы послали предупреждающие письма Венгрии, Польши и Словакии. Если ситуация не улучшится, то мы готовы идти далее и запускать процедуру нарушения этими странами», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, противостояние Польши и Украины из-за экспорта агропродукции длится почти полгода и набирает обороты. Варшава угрожает закрыть границу для товаров из соседней страны. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также с Литвой.

    При этом встреча польских фермеров с премьер-министром Польши Дональдом Туском не принесла результата, поэтому представители демонстрантов заявили, что протесты будут продолжены. Аграрии отмечают, что в ходе встречи «по сути ничего не прозвучало». Политик лишь заявил о некомпетентности чиновников и отсутствии отчетов.

    Владимир Зеленский в свою очередь утверждал, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Он также подчеркивал, что Варшаве не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему экономическое противостояние на границе Польши и Украины переросло в политическое.

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    10 марта 2024, 17:41 • Новости дня
    В Польше заявили, что военные НАТО уже присутствуют на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.

    Сикорский не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но он поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск», передает ТАСС.

    Напомним, глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину. Замглавы польского минобороны Цезары Томчик также заявлял, что «в Польше нет такого проекта и такой идеи».

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что на конференции в Париже в феврале «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

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    10 марта 2024, 18:49 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен силами ПВО в Ленобласти

    Tекст: Ольга Иванова

    Силами ПВО беспилотник уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    Он сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО был уничтожен летательный аппарат самолетного типа. Губернатор отметил, что жертв и разрушений нет.

    Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два украинских беспилотника в Новгородской области.

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    11 марта 2024, 14:24 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли более 430 военных и танк Abrams
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли более 430 военных и танк Abrams
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Авдеевском направлении в последние сутки понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Центр» за сутки улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны у Калиново, Майорска и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены 11 атак украинских штурмовиков 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад у Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР. Украинская сторона потеряла свыше 430 человек, танк Abrams, две бронемашины и 18 автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 30 человек и две БМП.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская РСЗО Vampire, две французских САУ Caesar, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и американское орудие М101.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи поразила подразделения 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ у Красногоровки, Раздоловки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР). Отражена атака украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 180 человек, две бронемашины, три пикапа, три САУ «Акация» и две гаубицы Д-20. Уничтожены три украинских полевых склада боеприпасов.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны у Водяного (ДНР) и Червоного (Запорожская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 140 человек и американское буксируемое орудие М119.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Отражена атака украинской штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады у Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли до 30 человек, танк и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ. Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.

    Средства ПВО сбили за сутки 10 снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожено 95 украинских дронов.

    Коментарии (3)
    11 марта 2024, 08:51 • Новости дня
    Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде

    Константинов: Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде

    Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Общественная палата Республики Крым подготовила второй иск к Украине по энергетической блокаде, устроенной киевским режимом, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

    Константинов написал в своем Telegram-канале, что иском требуется признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова. В пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей.

    На прошлой неделе сообщалось, что руководство Республики Крым (РК) подало в Арбитражный суд региона иск к Украине об энергетической блокаде полуострова в 2015 году.

    Коментарии (13)
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