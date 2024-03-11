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Тбилиси назвал успехом возвращение осужденных грузинских шпионов из России на родину
Советник премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, покинувший в понедельник должность спецпреда по России, заявил, что одним из достигнутых успехов его 12-летней работы стало возвращение из России осужденных за шпионаж после войны 2008 года граждан Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Не назвав их численность, на брифинге он отметил, что эти лица отбывали «12-14 летнее заключение».
По его словам, этот вопрос был с самого начала одним из приоритетных.
«Мы добились их возвращения, и это один из успехов», – сказал Зураб Абашидзе.
Он также отметил, что с 2012 года удалось добиться «снижения напряженности с Россией», что выражается в торгово-экономическом сотрудничестве, туризме, инвестициях.
Как отметил Зураб Абашидзе, «Запад всегда позитивно рассматривал» этот формат грузино-российского диалога.
«Несколько месяцев назад я попросился в отставку. У всего есть начало и конец. Мы сразу остановились на кандидатуре Георгия Каджая, который 4 года возглавлял секцию интересов Грузии в России, до этого работал в МИД Грузии и в совбезе. Это квалифицированный и серьезный человек», – сказал Зураб Абашидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в понедельник заявил, что Зураб Абашидзе «достиг серьезных успехов на разных направлениях».
Георгий Каджая, возглавлявший секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России, назначен советником премьер-министра по вопросам России.
Швейцария выполняет функции посредника между Россией и Грузией после войны-2008 и разрыва Тбилиси дипломатических отношений с Москвой.