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Россиян пригласили приходить на выборы президента всей семьей
Жителей России приглашают прийти на избирательные участки вместе с родными и близкими 15-17 марта, они смогут принять участие в розыгрыше более 100 тыс. призов, это стало очередным заданием большого семейного проекта «Всей семьей», инициированного к Году семьи общественной организацией «Я помогаю детям».
Семьи-участницы проектов смогут прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Если участники голосуют дистанционно, то можно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» с обязательным официальным хештэгом проекта #всейсемьей.
По словам организаторов, главной целью этого задания является демонстрация преемственности семейных традиций участия в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчеркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать свое мнение.
Партнер проекта – компания NetPrint – решила поощрить участников и за выполнение задания «Всей семьей на выборы» разыграть 100 тыс. семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2 тыс. сертификатов на покупки OZON. А каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио.
Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта «Всей семьей» и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Для того, чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.