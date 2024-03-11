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    Стало известно о назначении нового врио главкома ВМФ России
    NYT: ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16
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    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    22 комментария
    11 марта 2024, 12:28 • Новости дня

    Песков переадресовал Минобороны вопрос об усилении атак украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим усилил работу своих беспилотников, но российские военные и средства ПВО работают, с военной точки зрения вопрос нужно задавать Минобороны, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Действительно, повышенная активность. Работают наши средства ПВО, военные», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что с точки зрения военной обстановки такие вопросы нужно адресовать в Министерство обороны.

    Российские средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских дронов в Белгородской, Брянской, Орловской, Ленинградской, Новгородской областях.

    10 марта 2024, 12:51 • Новости дня
    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ

    CNN: Применение Россией авиабомб ФАБ-1500 на Украине обусловило высокий уровень потерь ВСУ

    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 на Украине привело к высокому уровню потерь среди ВСУ и изменило расстановку сил на фронте, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил телеканал, кадры, на которых показано действие авиабомб, «проиллюстрировали огромную мощь» этих боеприпасов, превративших в руины линию обороны ВСУ, передает ТАСС. Там добавили, что ФАБ-1500 способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре и оказывать «сильное давление на моральный дух» противника. По данным CNN, именно эти авиабомбы сыграли важную роль во время взятия Россией Авдеевки.

    Как рассказал исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк, чье мнение приводит телеканал, применение ФАБ-1500 позволило России «более эффективно использовать ВВС в тактических целях», им могли бы противостоять только ЗРК Patriot, которыми ВСУ владеют лишь в ограниченном количестве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия на полях сражений СВО начинает массовое применение вида оружия, которое уже доказало свою высокую эффективность. Речь идет об авиабомбах с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Кроме того, именно применение ФАБов подорвало дух противника в Авдеевке.

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    10 марта 2024, 19:37 • Новости дня
    Кулеба ответил на предложение папы Римского поднять белый флаг

    Глава МИД Украины отказался поднимать белый флаг, как призывал сделать папа Римский

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался последовать совету папы Римского Франциска поднять белый флаг.

    Кулеба заявил, что «сильнее тот, кто в борьбе добра со злом встает на сторону добра, а не пытается поставить их в равные условия и назвать это «переговорами». Он также добавил, что их флаг – желто-синий, а не белый, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел также выразил надежду, что понтифик совершит «апостольский визит» на Украину, чтобы поддержать верующих.

    Ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа Римский Франциск заявил, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры.

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    10 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии

    Политолог Федор Лукьянов: Макрон «играет на нервах» Германии и Италии

    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Эммануэль Макрон своими заявлениями о планах ввести войска на Украину пытался «сыграть на нервах» России, то у него ничего не вышло. Вместо этого он вызвал нервозность в Италии и Германии, а также запутал ситуацию в НАТО. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно о планах трех стран вступить в альянс с Парижем для отправки военных в зону СВО.

    «Противоречивая риторика Франции относительно потенциального ввода западных войск на Украину выглядит как некая попытка «сыграть на нервах». Другое дело, что не очень понятно, на чьих именно нервах играет Макрон», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Дело в том, что вся эта история больше нервирует союзников Парижа. И прежде всего речь идет о Германии и Италии. Министр обороны последней довольно резко высказался на этот счет. Если же Макрон пытался направить свое обращение на Россию и таким образом надавить на Москву, то он достиг обратного эффекта», – считает собеседник.

    «На деле мы видим, как ситуация в НАТО лишь больше запутывается. Пока складывается впечатление, что это инициатива отдельной страны, которая действует из какого-то своего представления о целях и собственных интересах», – полагает эксперт.

    «Что же касается государств, традиционно нацеленных на противодействие России, здесь ничего не меняется. Просто у них появился перед глазами радикально настроенный «старший товарищ», которого, разумеется, надо тут же поддержать. Другое дело, что Литва, Латвия и Эстония – это не те военные потенциалы, участие которых обеспечит существенное преимущество», – уверен Лукьянов.

    Ранее издание Politico сообщило о готовности Латвии, Эстонии и Литвы присоединиться к Франции в случае, если та решит отправить военных на Украину. При этом авторы публикации отмечают – Париж намерен создать альянс из «потенциально готовых» государств. Такие действия якобы продолжают углублять разногласия с «более осторожным Берлином».

    В Италии также говорят о печальных последствиях, которых не удастся избежать в случае отправки западного военного контингента на Украину. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии».

    Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

    Позднее французский лидер уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Вскоре после этого национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партий.

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    10 марта 2024, 15:41 • Новости дня
    В Италии назвали печальные последствия отправки войск НАТО на Украину

    Минобороны Италии: Отправка войск НАТО на Украину сотрет путь к дипломатии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии», сообщили СМИ.

    Как сказал н Крозетто в интервью газете La Stampa, Польша и Франция не имеют права говорить от имени НАТО, которое с самого начала СВО не вмешивалось в конфликт, а отправка войск в Киев сотрет путь к дипломатии, пишет «Коммерсант».

    Он добавил, что при продолжении политики поддержки Украины нужно сильнее активизировать дипломатические каналы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину.

    Напомним, The American Conservative выразило мнение, что страны НАТО не вступят в прямое военное столкновение с Россией ради помощи Украине.

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    10 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США

    Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США

    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой, передает газета Financial Times (FT) со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласа.

    Месяцы политического тупика в Конгрессе США по поводу пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов заставили Киев отчаянно искать альтернативных доноров для финансирования своих военных усилий против России и предотвращения резкого сокращения государственных расходов, пишет Financial Times.

    Украина выделила почти половину своего бюджета в размере 87 млрд долларов на этот год на расходы, связанные с обороной, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд долларов, а это означает, что ей необходимо покрыть этот дефицит с помощью международных партнеров и за счет сокращения своих невоенных расходов.

    Пидласа сообщила, что изначальный план Украины заключался в том, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Венгрия задержала пакет невоенной помощи ЕС в размере 50 млрд евро, который в конечном итоге был согласован в середине февраля. Эти задержки привели к тому, что Киев начал рассматривать два новых плана.

    Так, правительство Украины начало переговоры с Японией и Канадой. В этом месяце Киев ожидает получения транша в размере 4,5 млрд евро от ЕС и более 2,5 млрд долларов от МВФ, Японии, Великобритании и Канады. За первые два месяца этого года Украина получила 1,2 млрд долларов в виде грантов и льготного финансирования от Японии, Норвегии и Испании, сообщило министерство, добавив, что ведутся переговоры с большим количеством союзников.

    Ранее Минобороны Великобритании увеличило финансирование поставки беспилотников на Украину с 200 до 325 млн фунтов, доведя их общее число с 4 до 10 тысяч.

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    11 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины

    Telegraph: Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины британского наемника Гарри Грегга, вернувшегося на родину после участия в боевых действиях, обнаружили мертвым, сообщили СМИ.

    Мать наемника рассказала изданию The Telegraph, что ее сын после возвращения страдал от посттравматического расстройства.

    В декабре 2023 года, по ее словам, он должен был отпраздновать с семьей день рождения, но не выходил на связь. А на следующий день его нашли мертвым в собственном доме, передает RT.

    Ранее Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран.

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    11 марта 2024, 09:45 • Новости дня
    Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ

    Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине

    Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок согласилась с идеей британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке немецких ракет Taurus британской стороной и последующей передачи ракет Storm Shadow ВСУ.

    Бербок считает это «вариантом». Она напомнила, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее, передает РИА «Новости».

    Ранее Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Британия готова помочь Германии в решении вопроса о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву.

    Москва подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    11 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    NYT: ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16
    NYT: ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящим летом ВСУ получат только шесть истребителей F-16, сообщает The New York Times.

    По данным издания, к тому моменту, как летчики вернутся на Украину после обучения, ВСУ будут иметь лишь шесть из 45 обещанных европейскими союзниками истребителей F-16, передает РИА «Новости».

    NYT добавила, на шесть самолетов будет обучено 12 украинских летчиков, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

    Ранее Reuters со ссылкой на главу Минобороны королевства Троэльса Лунда Поульсена сообщило, что Дания будущим летом направит Украине первые истребители F-16.

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    11 марта 2024, 01:29 • Новости дня
    Макрон собрался в Киев

    Макрон решил посетить Киев в ближайшие недели после разговора с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонный разговор президента франции Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским завершился обещанием французского лидера приехать на Украину, сообщили в Елисейском дворце.

    В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили свою приверженность к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Отмечается, что визит Макрона в Киев составится в «ближайшие недели».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы.

    До этого он заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. При этом, как отметил Макрон, «не исключать что-то – не значит делать это».

    Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» Макрона, поскольку «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».

    Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Макрону и Сикорскому нужно публично обсудить, куда могут привести их планы отправить войска на Украину.


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    10 марта 2024, 19:48 • Новости дня
    В ЕК заявили о неспособности выполнить требования фермеров о запрете агроимпорта с Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза агропродукции с Украины, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

    Он пояснил, что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна, в связи с этим не ясно, почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом, передает ТАСС.

    Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и заявил о готовности принять против этих стран меры.

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

    Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

    Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

    Между тем в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.

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    10 марта 2024, 15:18 • Новости дня
    На Украине придумали новый способ использовать существующие газопроводы

    На Украине хотят использовать газопроводы для экспорта водорода в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хотела бы использовать существующие газопроводы для экспорта водорода в Европу, заявил австрийскому изданию Kurier украинский министр энергетики Герман Галущенко.

    По его словам, водородная стратегия Европы предусматривает импорт более 10 млн тонн в год к 2030 году, из них до 5 млн тонн могла бы производить Украина, но главный вопрос в этом – как существующая газопроводная система могла бы быть использована для экспорта водорода, передает РИА «Новости».

    Галущенко добавил, что производить водород можно было бы на ставших непригодными для сельского хозяйства в результате военных действий территориях.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов взять на себя роль одного из ключевых поставщиков «зеленого водорода и чистой электроэнергии для Европы».

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    10 марта 2024, 17:41 • Новости дня
    В Польше заявили, что военные НАТО уже присутствуют на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.

    Сикорский не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но он поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск», передает ТАСС.

    Напомним, глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину. Замглавы польского минобороны Цезары Томчик также заявлял, что «в Польше нет такого проекта и такой идеи».

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что на конференции в Париже в феврале «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

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    11 марта 2024, 12:24 • Новости дня
    Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского

    Источник в силовых структурах РФ: В элитных подразделениях ВСУ обсуждают свержение Зеленского

    Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского, рассказал представитель российских силовых структур.

    По его словам, специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, которые настроены радикально против власти, передает РИА «Новости».

    В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. Представитель спецслужб РФ добавил, что высококвалифицированные специалисты явно недовольны сменой командования.

    «Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», – пояснил он.

    В частности, украинские военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

    К свержению президента Украины в чате «ParaBelum» призывает командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима».

    Он призывает поставить во главе государства экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, «эта крыса (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет торпедировать всех».

    «Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», – говорит Шевцов в голосовом сообщении.

    Ранее украинская разведка сообщила, что Зеленского могут попытаться свергнуть этой весной.

    Коментарии (3)
    10 марта 2024, 18:49 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен силами ПВО в Ленобласти

    Tекст: Ольга Иванова

    Силами ПВО беспилотник уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    Он сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО был уничтожен летательный аппарат самолетного типа. Губернатор отметил, что жертв и разрушений нет.

    Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два украинских беспилотника в Новгородской области.

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    11 марта 2024, 08:51 • Новости дня
    Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде

    Константинов: Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде

    Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Общественная палата Республики Крым подготовила второй иск к Украине по энергетической блокаде, устроенной киевским режимом, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

    Константинов написал в своем Telegram-канале, что иском требуется признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова. В пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей.

    На прошлой неделе сообщалось, что руководство Республики Крым (РК) подало в Арбитражный суд региона иск к Украине об энергетической блокаде полуострова в 2015 году.

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      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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