Польский генерал рассказал об упадке европейских армий

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, у польской армии сейчас нет техники, она находится в упадке, как и все европейские армии, при этом у страны осталось мало времени, чтобы уровень подготовки ВС Польши был достаточно высоким для отражения возможной агрессии, передает РИА «Новости».

Скшипчак пояснил, что необходимо «утроить усилия, чтобы за два-три года сделать то, что обычно делается за десять лет», а Польша может и должна стать лидером с точки зрения процессов модернизации и реконструкции армии и военного руководства

На вопрос о гарантиях безопасности Польши в случае военных действий на ее территории он ответил, что в рамках балтийского альянса страна в безопасности, особенно после вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

При этом генерал признался, что «не доверяет словакам и венграм», а также не берется предсказать поведение Турции.

«Германия теперь протрезвела, как и Франция», – считает Скшипчак, пояснив, что эти страны поняли, если не включатся в процесс подготовки к реагированию на угрозу, может быть слишком поздно.

Ранее издание Bild сообщило, что оборонному бюджету Германии на 2025 год не хватает 4,5 млрд – 6 млрд евро для достижения требуемого НАТО показателя в 2% ВВП.