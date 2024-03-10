До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.20 комментариев
Нетаньяху поручил подготовить тюрьмы для палестинцев
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить тысячи новых мест в тюрьмах для будущих палестинских заключенных
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам подготовить несколько тысяч новых мест в тюрьмах для палестинцев, которых планируется арестовать в течение 2024 года, сообщила канцелярия правительства.
«Нетаньяху поручил министерствам финансов, обороны и национальной безопасности срочно подготовить тысячи мест содержания под стражей для новых задержанных и заключенных», – приводит сообщение канцелярии Нетаньяху РИА «Новости».
Отмечается, что распоряжение было дано по итогам дискуссии, на которой прозвучали оценки армии и службы общей безопасности, что тысячи террористов будут арестованы в секторе Газе и на Западном берегу в 2024 году.
По данным канцелярии, за пять месяцев конфликта израильские военные арестовали около 4 тыс. подозреваемых в терроризме, большинство из которых были задержаны в секторе Газа.