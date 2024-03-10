На Украине придумали новый способ использовать существующие газопроводы

На Украине хотят использовать газопроводы для экспорта водорода в ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, водородная стратегия Европы предусматривает импорт более 10 млн тонн в год к 2030 году, из них до 5 млн тонн могла бы производить Украина, но главный вопрос в этом – как существующая газопроводная система могла бы быть использована для экспорта водорода, передает РИА «Новости».

Галущенко добавил, что производить водород можно было бы на ставших непригодными для сельского хозяйства в результате военных действий территориях.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов взять на себя роль одного из ключевых поставщиков «зеленого водорода и чистой электроэнергии для Европы».