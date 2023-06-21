Президент Украины Зеленский счел вероятным становление Киева «ключевым поставщиком энергии для Европы»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов взять на себя роль одного из ключевых поставщиков «зеленого водорода и чистой электроэнергии для Европы».

По его словам, Украина якобы способна взять на себя роль «одного из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода» для Европы, оценивая потенциал работы этой области в 400 млрд долларов, передает ТАСС.

Также Зеленский заявил, что Украина якобы может даже стать одним из ключевых «глобальных центров зеленой металлургии благодаря природным ресурсам и промышленным традициям», отметив, что страна богата залежами критически важных для современной экономики ресурсов, в частности, лития.

Примечательно, что двумя днями ранее Украина попросила Европу увеличить поставки электричества с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт в связи с необходимостью поддерживать электросети.

Экономист Иван Лизан рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине удается переживать энергетический кризис только за счет европейских поставок электричества. По его мнению, это продлится до тех пор, пока ВКС России не ударит по Бурштынской и Добротворской ТЭС.