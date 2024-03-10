Фицо не исключил согласия ЕС на вступление Украины по политическим мотивам

Фицо высказал опасения из-за возможного принятия Украины в состав ЕС до ее соответствия необходимым критериям

Tекст: Антон Антонов

Фицо опасается, что при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС «будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны», передает ТАСС.

Премьер подчеркнул высокий уровень коррупции на Украине. По его словам, руководство ЕС старается не говорить об этом. Он отметил, что до завершения конфликта на Украине, процесс ее вступления в ЕС не сдвинется с места.

Фицо сказал, что Словакия хочет «открыть тему немедленного прекращения огня» и «начала переговоров». По его мнению, «Запад чрезвычайно поддерживает» конфликт. Он заявил, что «этот посыл возник в 2022 году, когда некоторые западные страны отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией».

Как заявил Фицо, Запад решил использовать конфликт «для ослабления России», но «это не работает» – Россия успешно «живет экономически и политически». «Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает», – сказал Фицо, призвав пересмотреть ее.

Фицо отметил, что на Западе «начинают говорить об участии в какой-то форме военнослужащих ЕС и НАТО на Украине». Он заявил, что ситуация «не имеет военного решения».

Также Фицо выступил против попыток отменить в ЕС право вето государств-членов при принятии решений в сообществе и за защиту европейского рынка от поставок украинской сельскохозяйственной продукции.

Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

