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Стартовал прием заявок на образовательную программу для участников и ветеранов СВО «Время героев»
Открылся прием заявок на новую образовательную программу «Время героев». Она разработана для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) по поручению президента России Владимира Путина. Эта программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
«Задачей программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе», – рассказал о целях «Времени героев» ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
По его словам, люди, имеющие опыт боевых действий, обладают уникальными компетенциями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Люди, прошедшие специальную военную операцию, умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам. У них накоплен уникальный опыт действий в экстремальных ситуациях. В условиях боевых действий, как нигде, оттачиваются навыки командной работы. Здесь ты должен доверять товарищу и уметь подставить плечо там, где это необходимо. Все это позволит каждому из них с максимальной эффективностью решать управленческие задачи любой сложности. А всем вместе принести огромную пользу своей стране не только на полях сражений, но и в мирной жизни», – отметил Бетин.
Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что при создании образовательной программы «Время героев» был использован опыт ведущих проектов президентской академии, таких как «Школа губернаторов» и «Школа мэров».
«В ходе общения со студентами, молодежью Донбасса мы часто обсуждаем будущее региона, всей России. Я вижу, что наши герои, прошедшие и участвующие в СВО, готовы продолжать активно и самоотверженно служить своей стране. Конечно, наша задача – сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты – сотрудники Администрации Президента, правительства, федеральных министерств, главы регионов и крупных корпораций», – сказал ректор.
До участников специальной военной операции, находящихся в зоне боевых действий, их непосредственными командирами будет доведена информация о том, как подать заявку на участие в образовательной программе «Время героев». Ветеранам, уже покинувшим зону проведения СВО, для подачи заявки необходимо зайти на сайт времягероев.рф и действовать в соответствии с инструкциями. Сбор заявок продлится до 8 апреля 2024 года.