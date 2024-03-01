Захарова оценила новый «стандарт принципиальности» властей Франции

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале Захарова процитировала французского министра: «Мы не будем отправлять [на Украину] войска для ведения боевых действий. Рамки были определены. (…) В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент».

«Мы не будем, но ничего не исключено», – подчеркнула Захарова, отметив, что «макроновский режим» ввел в Париже «новый стандарт принципиальности и интеллекта».

Официальный представитель МИД России добавила, что если министр Сежурне так озабочен тем, чтобы французы не умирали за Украину, ему следовало бы побеспокоиться и о том, чтобы всякий раз после заявления Макрона они «не умирали от стыда».

Напомним, Сежурне пообещал ранее, что Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине.