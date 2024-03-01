Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Захарова оценила новый «стандарт принципиальности» властей Франции
Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции Стефана Сежурне, пообещавшего, что французы «не будут умирать за Украину».
В своем Telegram-канале Захарова процитировала французского министра: «Мы не будем отправлять [на Украину] войска для ведения боевых действий. Рамки были определены. (…) В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент».
«Мы не будем, но ничего не исключено», – подчеркнула Захарова, отметив, что «макроновский режим» ввел в Париже «новый стандарт принципиальности и интеллекта».
Официальный представитель МИД России добавила, что если министр Сежурне так озабочен тем, чтобы французы не умирали за Украину, ему следовало бы побеспокоиться и о том, чтобы всякий раз после заявления Макрона они «не умирали от стыда».
Напомним, Сежурне пообещал ранее, что Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине.