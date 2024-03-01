Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировкой движения.0 комментариев
Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар
Католическое вероучение о семье и браке остается неизменным, благословение однополых пар, вопреки недавно принятой резолюции Ватикана, недопустимо, такой вывод озвучен по итогам Конференции католических епископов России (ККЕР) в Листвянке Иркутской области.
По сообщению на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, «только мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе со своими детьми семью».
ККЕР «избежание соблазна и путаницы» подчеркивает, что благословения любого вида пар, «упорствующих в неурегулированных с точки зрения христианской морали отношениях (сожительствующие, второбрачные, однополые), являются недопустимыми».
В РПЦ ранее заявили, что декларация Ватикана об одобрении благословения однополых союзов отражает резкий отход от христианского учения.