Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

Tекст: Ольга Никитина

По сообщению на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, «только мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе со своими детьми семью».

ККЕР «избежание соблазна и путаницы» подчеркивает, что благословения любого вида пар, «упорствующих в неурегулированных с точки зрения христианской морали отношениях (сожительствующие, второбрачные, однополые), являются недопустимыми».

В РПЦ ранее заявили, что декларация Ватикана об одобрении благословения однополых союзов отражает резкий отход от христианского учения.