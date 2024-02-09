В Кузбассе прошел Всесибирский форум национального единства

«Президент Владимир Путин в интервью сказал, что Россия, развиваясь и расширяясь на Восток, впитывала все народы, относясь с глубоким уважением к культуре, традициям каждого. Сформировалось новое государство, которое всех объединяет, мы живем, как одна единая большая семья. Сейчас, когда весь мир меняется, а Россия отстаивает свои ценности, очень необходим такой форум, на котором мы все собрались. Мы сохраняем завещанные дедами порядки, дружбу, взаимовыручку. Мы от этого только сильнее. Нам есть чем гордиться и о чем поговорить», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Россия. Межнациональное согласие. Сибирское измерение». Заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов отметил, что вопросы национальной политики относятся к числу приоритетных, это вопрос национальной безопасности, глава государства Владимир Путин еще в 2012 году утвердил обеспечение межнационального согласия одним из приоритетов.

В Кузбассе, добавил Магомедсалам Магомедов, проводится колоссальная работа по укреплению мира, согласия, единства народов, проживающих в регионе, по сохранению мира и стабильности, социально-экономическому развитию.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов обратил внимание всех делегатов на важность привлечения к работе участников СВО, которые сейчас становятся моральными лидерами, в том числе среди молодежи. Заместитель председателя СФ Константин Косачев подчеркнул, что сила России в том, что быть вместе – сознательный выбор народов.

Форум национального единства стал площадкой, на которой обсудили вопросы консолидации гражданского общества, укрепления общероссийской идентичности, патриотического воспитания молодежи, профилактики межэтнических конфликтов и важность единства народов России для вклада в победу. На фотовыставке «Мамы Героев» можно было увидеть портреты матерей бойцов СВО.

Также в «Кузбасс-Арене» организовали выставки книг и изделий декоративно-прикладного искусства; показ национальных костюмов, коллекций театров мод и фильмов на темы патриотического воспитания, популяризации народного творчества и культурных традиций. Участники форума увидели коллекцию туесов, настенные панно «Прокопьевская береста», авторских кукол, платья и украшения из кедровой щепы, скульптуры из угля, уникальную авторскую керамику, изделия из соломки и берестяных полос. В рамках проекта «Семья крупным планом» были представлены фотоснимки семей в национальных костюмах с музыкальными инструментами и предметами быта.

Завершился форум парадом национальностей и концертом народных коллективов Сибири. Форум прошел при поддержке администрации президента РФ, Федерального агентства по делам национальностей и полномочного представителя президента РФ в СФО.