После массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело заведено по статье «Хулиганство», сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что драка началась из-за неправильной погрузки товара в автомашины. Рабочие заблокировали охранников в металлическом ангаре в 1 тыс. кв. метров. Они, по словам источника, принялись «ломать имущество» на складе.

Полиция доставила в территориальный отдел 29 человек, на 14 из них составили административные материалы по статье «Мелкое хулиганство».

Им грозит арест до 15 суток или штраф. В отношении 15 граждан Киргизии составили административные материалы по статье «Нарушение иммиграционных правил», их могут выдворить из России.

Напомним, драка произошла во время погрузки и упаковки товаров утром 8 февраля.