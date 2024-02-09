То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.0 комментариев
После массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено после массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье
Дело о хулиганстве заведено после конфликта работников и охранников склада Wildberries в городе Электросталь в Московской области, сообщил источник в правоохранительных органах.
Дело заведено по статье «Хулиганство», сказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что драка началась из-за неправильной погрузки товара в автомашины. Рабочие заблокировали охранников в металлическом ангаре в 1 тыс. кв. метров. Они, по словам источника, принялись «ломать имущество» на складе.
Полиция доставила в территориальный отдел 29 человек, на 14 из них составили административные материалы по статье «Мелкое хулиганство».
Им грозит арест до 15 суток или штраф. В отношении 15 граждан Киргизии составили административные материалы по статье «Нарушение иммиграционных правил», их могут выдворить из России.
Напомним, драка произошла во время погрузки и упаковки товаров утром 8 февраля.