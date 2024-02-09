Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Немецкий наемник ужаснулся мощи российской армии на Украине
Bild: Немецкий наемник ВСУ заявил о бесконечном числе солдат и техники у России
Российская сторона обладает «бесконечным количеством техники и бесконечным количеством солдат», заявил немецкий наемник по имени Бен, который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.
Бен в комментарии изданию Bild заявил, что Запад слишком медлил с помощью Украине. Военная помощь киевскому режиму, по его словам, была фрагментарной, что и привело к неудачам ВСУ на передовой, передает РИА «Новости».
Полный провал контрнаступления немецкий наемник объяснил недостатком военной помощи, нескоординированными действиями ВСУ, а также мощью российской армии.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Россия отразила украинское наступление.