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Захарова назвала мемом фотографию со встречи Зеленского и Залужного
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мемом* фотографию со встречи президента Украины Владимира Зеленского с уже бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.
Захарова разместила в своем Telegram-канале фото, на котором Зеленский и Залужный пожимают друг другу руки, а последний при этом показывает жест «Виктория» («Победа»), направленный не вверх, а в сторону. «То ли «Камень, ножницы, бумага», то ли «Идет коза рогатая». Фотография-мем*», – подписала фото дипломат.
Ранее президент Зеленский заявил о встрече с Залужным, на которой принято решение об обновлениях в руководстве ВСУ. Залужному предложено остаться в команде президента. После встречи с украинским лидером Залужный решил сменить стратегии ВСУ.
Напомним, в четверг Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента