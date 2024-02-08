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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины
    Байден заявил об отступлении США с Украины
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР
    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ
    Разведка Британии назвала предпосылки для начала глобального военного конфликта
    Надеждин после отказа ЦИК в регистрации заявил об отсутствии претензий
    Американские СМИ рассказали о нехватке личного состава ВСУ
    ФИФА призвали отстранить сборную Израиля от международных матчей
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    29 комментариев
    8 февраля 2024, 15:14 • Новости дня

    США нанесли удары по пусковым установкам крылатых ракет хуситов в Йемене

    США нанесли удары по пусковым установкам крылатых ракет хуситов в Йемене
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США 7 февраля нанесли ряд ударов по территории Йемена, целями ударов стали три установки крылатых ракет мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    По сообщению командования, 7 февраля силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли удары по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам хуситов, готовых для запуска по судам в Красном море. Позже в тот же день силы СЕНТКОМ нанесли удар по мобильной крылатой ракете хуситов класса «земля – земля», передает ТАСС.

    Ранее хуситы атаковали американское и британское суда в Красном море.

    7 февраля 2024, 20:37 • Новости дня
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона из-за интервью с Путиным

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Маск охарактеризовал Карлсона как большого американского журналиста и заявил, что санкции ЕС против него «сильно обидят американскую общественность», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не исключили, что в отношении американского журналиста Такера Карлсона могут быть введены санкции после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (29)
    7 февраля 2024, 17:00 • Новости дня
    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Американисты: Интервью Путина Карлсону разрушит американскую пропаганду об украинском конфликте

    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Такер Карлсон в ходе интервью с Владимиром Путиным мог затронуть широкий круг вопросов, но основной упор, вероятно, был сделан на украинский конфликт. Эта тема беспокоит и американцев, ведь их налоги идут на финансирование Киева. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Дмитрий Дробницкий.

    «Ажиотаж вокруг анонса интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным понятен. Во-первых, президент России в последнее время не общался с западными журналистами, поскольку нам известны их методы склеек и монтажа интервью. Карлсон в этом плане работает иначе. Во-вторых, все ждут, что скажет российский лидер», – отметил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «В-третьих, Такер Карлсон – самый популярный журналист англосферы и голос консервативной Америки, – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. – Многие в США захотят посмотреть это интервью еще и потому, что американцы устали от той либеральной повестки, которую представляет правящая партия. Они не понимают, почему их налоги идут на финансирование Украины».

    «При этом американцы видят, что положение внутри их страны ухудшается. Об этом свидетельствует и ситуация на южной границе, и ситуация в экономике, а Конгресс и вовсе не может функционировать из-за непрекращающихся споров. Интервью Карлсона с Путиным в этом смысле станет глотком свежего воздуха», – добавил собеседник.

    «Любопытно, что у либеральных мейнстримных СМИ уже «рвет крышу», потому что они не понимают, как реагировать на анонс и на само интервью. Понятно, что сейчас звучат различные обвинения в адрес Карлсона», – указал политолог.

    По некоторым данным, общение президента с американским журналистом продлилось два часа. Межуев не исключает, что в интервью обсуждались отношения Москвы и Вашингтона. «Путин, вероятно, подробно описал позицию нашей страны в украинском конфликте, причины кризиса, а также рассказал о сорванных стамбульских переговорах. Это, конечно, не на руку администрации Джо Байдена. Не исключаю, что после выхода интервью претензии противников помощи Киеву начнут звучат в Соединенных Штатах громче», – предположил собеседник.

    В то же время Дробницкий ожидает роста антивоенных настроений в США. «Впрочем, демонстраций за мир в стиле 1960-х – 1970-х годов после интервью не последует. На мой взгляд, у американцев есть другие проблемы, по которым массовые выступления более вероятны, – это, например, вопрос по южной границе. Вместе с тем стоит ожидать, что администрация Байдена попытается любыми способами заблокировать интервью с Путиным. Это также станет проверкой на вшивость Илона Маска, который заверил, что видео будет доступно к просмотру в его соцсети», – указал американист.

    Карлсону же вряд ли будут грозить какие-то серьезные последствия в США, считает Борис Межуев. «Журналист и так не сотрудничает ни с одним американским изданием. Я напомню, что ранее его уволили с Fox News. Поэтому потеря работы Карлсону не грозит. Для ареста не найдется весомых оснований. Обвинения в шпионаже, работе на противника в данном случае выглядят неоправданными. Журналист, записывая интервью, выполнял свою работу, а в США существует поправка о свободе слова», – пояснил он. При этом собеседник допускает, что может последовать травля Карлсона.

    Во вторник американский журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) видеообращение, в котором заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Запись была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Журналист объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт постепенно «меняет весь мир».

    По словам Карлсона, администрация Джо Байдена пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все-таки приехал в Москву. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.

    Журналист сообщил, что его команда сама оплатила поездку и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». «Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина, мы здесь потому, что мы любим США», – сказал журналист. Он подчеркнул, что считает важным, чтобы американские СМИ, освещая украинский кризис, не ограничивались сообщением только точки зрения Киева.

    Интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования». Интервью также будет опубликовано в соцсети X. Как сообщил журналист, Илон Маск заверил его, что оно «не будет скрыто или заблокировано».

    В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью американскому журналисту. Дмитрий Песков объяснил, что глава России дал интервью именно Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.

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    7 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен

    ТАСС: Визит Путина в Турцию отложен

    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен, об этом сообщила журналист газеты Hurriyet и обозреватель телеканала CNN-Turk Ханде Фырат, а также источник российских СМИ.

    Как сообщил дипломатический источник ТАСС, визит отложен. Подробности пока неизвестны.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

    Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

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    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
    @ Zuma/ТАСC

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени Восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    8 февраля 2024, 08:59 • Новости дня
    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте при ударе по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, следует из видео, опубликованного Минобороны.

    В ролике демонстрируется, как штурмовик с пологого кабрирования дает залп неуправляемых ракет С-8 по ВСУ, после чего уходит с помощью переворота, передает РИА «Новости». При таком маневре самолет переворачивается кверху «брюхом» и совершает разворот на 180 градусов со снижением.

    На предельно малой высоте подобное маневрирование представляет особую сложность, но позволяет быстро уйти от ПВО противника.

    Как уточнили в Минобороны, все указанные цели были успешно поражены.

    Как рассказал летчик Су-25, «при подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника».

    Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.

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    7 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве заявили, что хотят вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Фонд госимущества Украины (ФГИУ) создает рабочую группу по «возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия».

    ФГИУ и МИД Украины будут совместно работать над возвратом имущества, которое, по мнению Киева, «после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией», передает ТАСС.

    В фонде не уточняется, о каких именно объектах Украины идет речь, а также об их количестве и местонахождении.

    Ранее болгарская прокуратура сообщила о планах «вернуть в собственность государства» российский храм в Софии.

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    7 февраля 2024, 18:12 • Новости дня
    В Калининграде ответили собравшемуся захватить область польскому генералу

    В Калининграде заявили о надежной защите региона от польского вторжения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Калининград и область защищены Балтийским флотом, жителям не следует ничего бояться, заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, комментируя слова польского экс-замминистра обороны Вальдемара Скшипчака о необходимости захватить область.

    Польскому военному следует открыть учебник истории и почитать, оттуда он сможет понять, что Калининградская область – не «оккупированная территория», а территория, которая досталась СССР и России в результате мирного договора, сказал Лысков РИА «Новости».

    Регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому его жителям нечего бояться, подчеркнул пресс-секретарь главы Калининградской области.

    Ранее Скшипчак в интервью Rzeczpospolita заявил, что Калининград – «оккупированная территория», и Польше нужно его захватить.

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    7 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Захарова рассказала, что делала Нуланд в Киеве

    Захарова: Нуланд в Киеве учила мобилизовывать больше украинцев без денег США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в украинскую столицу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд давала властям инструкции, как без финансовой поддержки с американской стороны мобилизовать еще больше украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что собственные граждане для властей Украины уже «не просто расходный материал», а «за материал они его теперь не считают», передает ТАСС.

    «Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают», – заявила Захарова.

    Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского.

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    7 февраля 2024, 20:55 • Новости дня
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

    Фотографии с Карлсоном в «Ашане» стали распространять пользователи Сети. Очевидцы рассказали, что журналист осмотрел продуктовые полки и затем сфотографировал их. Как сообщают «Известия», предполагается, что он таким образом продемонстрирует западной аудитории уровень жизни в России на фоне санкций.

    Также жители Москвы в соцсетях сообщили, что Карлсон самостоятельно сделал заказ в заведении сети «Вкусно и точка» на Киевской.

    Ранее сообщалось, что западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону. Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (49)
    7 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Названа причина мощного взрыва под Ижевском

    ЕДДС: Взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

    Названа причина мощного взрыва под Ижевском
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной взрыва под Ижевском стали плановые испытания на Воткинском заводе, который производит технику военного и гражданского назначения, сообщили в ЕДДС Завьяловского района.

    Как указал источник, было обращение от Воткинского завода, там проходили испытания ракетных двигателей. По его словам, это было не ЧП, а плановое мероприятие, передает ТАСС.

    По данным агентства, до этого в соцсетях распространялось видео со взрывом и пожаром под Ижевском.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел на насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области.

    Коментарии (21)
    7 февраля 2024, 18:52 • Новости дня
    Ротару обвинили в сносе памятника архитектуры в Ялте

    Представитель «Русской общины» в Ялте Алексеева: Виллу в Крыму певица Ротару получила бесплатно

    Ротару обвинили в сносе памятника архитектуры в Ялте
    @ Соцсети

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вилла певицы Софии Ротару, находящаяся в Крыму, досталась ей бесплатно, сообщила представитель организации «Русская община» в Ялте Ирина Алексеева.

    Как указала Алексеева, здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. По ее словам, там раньше были купальни Роше, передает RT.

    Она добавила, что после того, как этот особняк передали Ротару, она решила его перестроить. Алексеева подчеркнула, что певица полностью снесла здание, даже несмотря на то, что это был памятник архитектуры.

    Представитель «Русской общины» отметила, что Ротару после ремонта открыла там дорогой отель, а в прошлом году выставила его на продажу и оценила его стоимость более чем 2,2 млрд рублей.

    Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать имущество Софии Ротару в Крыму, а ее виллу отдать под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы и поддержки ею ВСУ.

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    8 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Newsweek: Российский боец пощадил на поле боя вступившего в ряды ВСУ сына

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военный на поле боя столкнулся с собственным сыном, который перешел на сторону Украины, и пощадил его, сообщило издание Newsweek.

    По данным СМИ, 19-летний молодой человек жил на Украине, после начала контрнаступления ВСУ в прошлом году с ним связался отец и предложил вступить в ВС России. Парень с детства не видел отца и отказался от предложения, вступив вместо этого в ряды ВСУ, передает канал «360».

    Молодой человек управлял американской машиной Bradley. На поле боя российские войска начали выпускать снаряды по машине. Оказалось, что в этот момент на линии боевого соприкосновения танком управлял отец парня. После боя мужчина позвонил сыну и сообщил, что перестал стрелять, как только узнал, что в Bradley находится он.

    Через некоторое время отец погиб на фронте. Предположительно, он сгорел в танке при атаке БПЛА.

    «Ну, такова судьба», – отреагировал на гибель бойца его сын. Молодой человек продолжает управлять американским Bradley.

    Ранее стала известна история отца российского военнослужащего, который отправился на фронт, узнав он ранении сына.

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    7 февраля 2024, 17:50 • Новости дня
    Пригожин: Я абсолютно не понимаю претензий к Орбакайте

    Продюсер Пригожин выступил против отмены концертов Кристины Орбакайте в России

    Пригожин: Я абсолютно не понимаю претензий к Орбакайте
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Нужно прежде всего разбираться, за что на Кристину Орбакайте так взъелись. Если это из-за ее поездок в США, то претензий я абсолютно не понимаю. У Кристины в США муж, ребенок в школу ходит, они появились задолго до начала СВО», – сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя рекомендацию главы Владивостока отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной по требованию общественников.

    Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал организаторов отменить концерты певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Такая рекомендация появилась в связи с требованием общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» об отмене выступлений артисток во Владивостоке. При этом отмечается, что окончательное решение о проведении выступлений остается за организаторами.

    «Это не позиция государства, а мнение некой общественной организации. Создать общественную организацию сегодня может в России каждый человек, это не привилегия никакая. Конечно, люди из общественных организаций могут дать оценку по тем или иным вопросам, но вообще подобные вещи решаются на государственном уровне», – говорит Пригожин.

    Он подчеркивает, что подобные заявления «звучат громко» и действительно имеют вес, однако не всегда люди, которые их делают, тщательно разбираются в ситуации. В связи с этим страдают не только певцы, концерты которых требуют отменить, но и организаторы, потратившие деньги на подготовку выступления, и зрители, купившие билеты на любимого артиста.

    «Нужно прежде всего разбираться, за что на Орбакайте так взъелись. Если это из-за отсутствия мнения по СВО, то это бред. Есть люди, у которых ярко выраженная позиция, которую они высказывают. А есть люди, которые в принципе аполитичны, никогда не были внутри ситуации и не знают, что высказать. Я знаю Кристину очень давно, больше 30 лет. Она вообще далека от всего этого. Она и не высказывала никакую свою точку зрения по СВО, она в нейтралитете, что называется», – рассуждает продюсер.

    Собеседник обращает внимание на то, что Орбакайте – самостоятельная личность, на которую не распространяется чужое, пусть и семейное, мнение относительно СВО. Более того, отмечает продюсер, юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), который состоит в браке с матерью Орбакайте певицей Аллой Пугачевой, не является артистке родным отцом и никогда не воспитывал ее.

    «Если это из-за ее поездок в США, то претензий я абсолютно не понимаю. У Кристины в США муж, ребенок в школу ходит, они появились задолго до начала СВО. Что она должна делать, кроме как туда-сюда мотаться? И потом, с каких пор у нас не разрешены поездки за границу? Туризм никто не отменял. У россиян нет никаких запретов по передвижению, а значит, они вправе ездить в отпуск туда, куда считают нужным», – сетует Пригожин.

    По его словам, остановить массовую отмену концертов Орбакайте можно лишь узнав истинную причину такого поведения и исправив ее. Членов общественных организаций, в свою очередь, он призывает «не делать громких заявлений», не разобравшись в той или иной ситуации.

    В середине января активисты организации «Боевое братство» Бурятии в социальных сетях потребовали отменить концерты Орбакайте в Улан-Удэ, поскольку считают, что артистка, которая «живет в США» и «не определилась со своей позицией по поводу СВО», не должна давать концерты в России и зарабатывать на этом. Позже выступления эстрадной певицы отменили в Красноярске, Иркутске и Чите, а в Благовещенске и Хабаровске концерты перенесли на неопределенные даты.

    Коментарии (70)
    8 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ

    СК России установил отдавших приказ об ударе по Лисичанску командиров ВСУ

    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет России установил командиров ВСУ, отдавших приказ нанести удар по Лисичанску, при котором погибли 28 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным СК, атака, предварительно, была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина, передает ТАСС.

    Обвинение будет предъявлено Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко в ближайшее время.

    Напомним, ВСУ нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

    Коментарии (19)
    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Коментарии (15)
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    В Тюмени школьника избили из-за звезды на шапке

    Европа скрыла виновника подрывов «Северных потоков»

    Швеция закрыла расследование по делу о подрывах «Северных потоков», не найдя никакой причастности собственной страны к этому делу. Эксперты уверены, что виновные не будут названы и по итогам расследований, которые еще ведутся в Дании и Германии. Между тем ущерб, который был нанесен России из-за этого теракта, вполне себе ощутимый и осязаемый, в отличие от его виновников. Подробности

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    Россия пытается разморозить Арктический совет

    В России вновь заговорили о возможном выходе из Арктического совета, но на этот раз позицию МИД поддержали в Кремле. В последние два года работа организации практически заморожена, так как остальные участники из стран НАТО фактически игнорируют законные интересы Москвы. В чем заключаются особенности Арктического совета и почему Россия заинтересована в «реанимации» этой организации? Подробности

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    Быстрое восстановление Мариуполя сильно раздражает Запад

    Мариуполь попал под пристальное внимание западных журналистов. Сперва немецкий телеканал ZDF написал о масштабных стройках, идущих в городе, затем Financial Times раскритиковала реконструкционные работы. Почему именно Мариуполь оказался в фокусе внимания зарубежных СМИ? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России резко улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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