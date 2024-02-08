Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Украина показала на выставке в Эр-Рияде применяемые против России дроны
Украина представила на оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде дроны, которые применяет против России.
На стенде украинской компании NAUDI (National Association of Ukrainian Defense Industries) на выставке в Эр-Рияде представлены многоцелевые беспилотники Mini-Shark, Shark, корректировщик артиллерии Gor и новый барражирующий боеприпас Loki, передает ТАСС.
Барражирующий боеприпас Loki также может применяться для разведки и «проверки систем ПВО». Его максимальная дальность указана в 45+/-2 км. Масса полезной нагрузки – 0,6–1,7 кг.
В описании беспилотника Shark указано, что он способен находиться в воздухе до 240 минут с максимальной скоростью в 150 км/ч и преодолевать до 600 км. Mini-Shark представляет собой уменьшенную версию старшего собрата и позиционируется как гражданский дрон для мониторинга. Беспилотник Gor оснащен электрическим двигателем, его максимальная полезная нагрузка при этом может доходить до 10,5 кг при продолжительности полета в 2,5 часа.
Ранее британский журналист и военный историк Макс Хейстингс заявил, что ВСУ исчерпают имеющиеся запасы артиллерийских снарядов к концу февраля.