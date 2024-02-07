Депутат Матвейчев: Президент лично контролирует социальную функцию государства

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент сказал, что один из главных вызовов для нашей страны – демографический. И мы видим решение этого вопроса. В первую очередь нужно сказать о материнском капитале. Прирост пособия составил 57 тыс. рублей. И в итоге выплата за первенца составляет 630 тыс. рублей, а на второго ребенка – 833 тыс. Даже по московским меркам это почти годовая зарплата рабочего», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Также в России увеличился МРОТ на 18% – до 19 тыс. рублей. Это тоже хороший показатель, он служит нижней границей и точкой отсечения для налоговых и прочих выплат. Даже для тех, кто получает зарплаты в конвертах, МРОТ помогает обелить эти выплаты. Это означает, что больше средств поступает в наш бюджет, который может увеличивать социальные пособия», – продолжил депутат.

Кроме того, были проиндексированы выплаты неработающим пенсионерам, которых в России около 31 млн человек, увеличилось на 7,5% пособие для семей с детьми, вводятся новые пособия. «Президент лично контролирует социальную функцию государства. На совещании с правительством Путин продемонстрировал чиновникам, что лично следит за их работой и за тем, как выполняются его поручения. Чиновники должны понимать, что происходит неусыпный контроль президента за социальной политикой. Наш Минфин как скупой рыцарь – неохотно расстается с деньгами. Беречь деньги – тоже хорошая функция, правительство должно быть скрягой в хорошем смысле этого слова, но в то же время надо строго и адресно выполнять социальные обязательства», – считает собеседник. По его словам, очередная индексация выплат с 1 февраля в целом коснулась 20 млн россиян.

При этом Матвейчев отметил хорошую разработку дифференцированных критериев нуждаемости. «Они не совсем идеальные, но постоянно совершенствуются. Это не «шариковский» подход: все взять и поделить. У нас многие семьи не нуждаются в этих пособиях, а другие, наоборот, очень зависят от них. Наша задача – совершенствовать механизм распределения средств, чтобы выплаты доходили до тех, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации, кто социально незащищен и кого государство хочет поощрять за определенную деятельность, например, участников СВО и членов их семей», – пояснил депутат.

Спикер особо отметил внимание и поддержку президентом инфраструктурных проектов, что облегчает гражданам возможность добираться в любую часть страны, а бизнесу реализовывать поставки товаров с меньшими издержками. «В 2022 году после ввода санкций нам говорили, что самолеты будут арестованы, поставки запчастей прекратятся и поэтому все перелеты и перевозки прекратятся в ближайшие полгода. Но сейчас мы видим, что власти полностью справились с этой ситуацией. Отдаленные регионы получают дотации на перевозки. Связанность страны не нарушается, сохраняется доступность билетов. И при этом не упало качество обслуживания», – считает Матвейчев.

По его словам, сейчас в России запущено производство новых самолетов различных марок под разные задачи. «Своим существованием и возрождению авиаотрасль полностью обязана Владимиру Путину. В 1990-е годы в России предлагали не строить свои самолеты, а закупать на доходы от продажи нефти «прекрасные Boeing и Airbus». Тогда произошло вытеснение отечественных лайнеров, некоторые новые машины просто уничтожали, распиливали на глазах пилотов. Чтобы заново восстановить авиационную промышленность, президенту и правительству нужно было приложить гигантские силы», – пояснил депутат.

Доля иностранных комплектующих в отечественных самолетах постоянно снижается, отметил он. «Мы видим все больше самолетов, наш авиапарк полностью будет состоять из отечественных машин. Пока остается проблема с самолетами для местных авиалиний, чтобы люди не летали, условно говоря, из Читы в Красноярск через Москву. Должны быть прямые рейсы между всеми регионами. Это будет хорошо для бизнеса и общей связанности страны. Эта задача осознается всеми и будет решена через какое-то время», – заявил Матвейчев.

В среду президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Президент в ходе заседания напомнил, что с 1 января увеличился целый ряд выплат. «Это увеличение МРОТ на 18,5%, 19,242 рубля. На 7,5% увеличено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 млн неработающих пенсионеров», – пояснил президент.

Кроме того, с 1 февраля на 7,4% проиндексированы более 40 различных выплат. «Антон Олегович, все это реально заработало? Выплаты пошли?» – поинтересовался Путин у министра труда и соцзащиты Антона Котякова. В ответ Котяков сообщил, что в принятом трехлетнем бюджете предусмотрены все необходимые ресурсы для индексации социальных пособий и ряда страховых выплат.

На совещании также обсуждался вопрос развития воздушных перевозок в среднесрочной перспективе. Президент подчеркнул, что в прошлом году отечественный авиатранспорт перевез свыше 105 млн пассажиров, что на 10,7% больше, чем годом ранее. «Нужно, безусловно, поддержать набранный темп в авиации, обеспечить дальнейшее уверенное развитие этого важнейшего направления современного транспорта», – призвал Путин.

При этом российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности, быть глобально конкурентными. «А их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки без опозданий и задержек», – сказал Путин, добавив, что эти самолеты нужны авиации, нужны нашим гражданам, экономике.