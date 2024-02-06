  • Новость часаМатвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    Focus: Санкциями Германия ослабила не Россию, а себя
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    В России исключили дефицит бананов из-за эквадорской мухи
    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток
    Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»
    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    В ХАМАС заявили о сбитом израильском вертолете Apache
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории

    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    11 комментариев
    6 февраля 2024, 19:10 • Новости дня

    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток

    Новак сообщил о сокращении поставок нефти на Запад

    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в западном направлении сокращен с 60% до 15%, а на Восток, напротив, увеличен с 40% до 85%, сообщил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

    Объем экспорта нефти из России остался на уровне 2021 года – это порядка 230 млн тонн, отметил Новак, передает ТАСС.

    Ранее порядка 60% экспортируемой нефти поставлялось на Запад, а 40% – на Восток. «Сейчас в текущих условиях у нас осталось 15% в западном направлении и 85% – в восточном», – сообщил вице-премьер.

    Новак добавил, что увеличение поставок нефти в западном направлении не представляется возможным без изменения геополитической ситуации.

    Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

    Коментарии (7)
    4 февраля 2024, 02:58 • Новости дня
    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам

    Захарова: «Шоу» вокруг группы «Би-2» могло подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников

    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Шоу с возвращением из Таиланда участников группы «Би-2» в Израиль могло быть инсценировано с целью подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в тот день, когда в Израиле проходила пресс-конференция «Би-2» с участием израильских дипломатов, в Москве находилась делегация из Израиля, представители которой «просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками», сказала Захарова в эфире «ТВ Центр», передает ТАСС.

    Она отметила, что сложившаяся ситуация могла «подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан».

    «Их просто замешали, испачкали в этой грязи», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, в ситуации с Би-2 было очень много лжи и антироссийских выпадов, одной из причин которых может стать попытка помешать России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента России во всех странах.

    При этом контакты России с ХАМАС также  были представлены в негативном свете, хотя российские дипломаты пытаются решить вопрос с освобождением заложниками, причем, не деля их «ни по национальности, ни по гражданской принадлежности».

    Ранее сообщалось, что украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

    Коментарии (9)
    4 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 МЧС России пропал в Карелии

    Вертолет Ми-8 МЧС России исчез с радаров над акваторией Онежского озера в Карелии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, пропал над Онежским озером в Карелии с тремя членами экипажа на борту.

    «Перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ «Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России», – передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

    Отмечается, что борт пропал ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики. В момент инцидента он совершал тренировочный полет.

    Проводятся поисково-спасательные работы.

    Ранее сообщалось, что в Турции двое пилотов погибли в крушении полицейского вертолета. Борт, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Техник выжил, но получил ранения.

    Коментарии (10)
    3 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по пекарне в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате которого погибли восемь человек и десять получили ранения, был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили военные следователи.

    «Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться», – сообщили ТАСС военные следователи СК.

    В Минздраве ЛНР сообщили, что число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Число пострадавших также увеличилось – ранены десять человек.

    По данным правительства ЛНР, еще десять мирных жителей, предположительно, обнаружены под завалами. Среди них также имеются погибшие.

    В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики. Сообщалось о семи погибших и восьми пострадаших.

    Коментарии (21)
    3 февраля 2024, 22:48 • Новости дня
    Экс-педиатр Буянова не признала вину в распространении фейков о российской армии

    Бывший московский педиатр Надежда Буянова не признала себя виновной по делу о распространении фейков об армии России

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова, которую обвиняют в распространении ложной информации о российской армии, не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

    В результате суд прислушался к доводам защиты и не стал отправлять Буянову в СИЗО, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассказал ТАСС ее адвокат Оскар Черджиев.

    По его словам, в квартире Буяновой проводился обыск, на который адвоката не пускали, а потом «пожилую женщину допрашивали всю ночь». При этом ни протокола обыска, ни аудиозаписи допроса следствие суду не предоставило.

    «Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», – уверен адвокат.

    При этом он сообщил, что руководство поликлиники уволило врача «якобы за грубое нарушение» и подчеркнул, что защита Буяновой намерена обжаловать.

    «Руководство, поддавшись панике, уволили мою подзащитную с работы, якобы за грубое нарушение. Они даже не разобрались в ситуации, и мы будем увольнение обжаловать», – сказал Черджиев.

    По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения Буяновой в виде запрета определенных действий. Ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача.

    По словам 34-летней Анастасии, которая сообщила на приеме, что отца ее детей убили на СВО, врач ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против врача уголовное дело.



    Коментарии (13)
    6 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны из Европы без огласки закупают российские нефть и газ, пытаясь сохранить этот факт в тайне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Некоторые европейские государства «втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы» все равно закупают нефть и газ у России, заявила Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, Европа, отказавшись от российских энергоносителей, хотела наказать Россию, но «нанесла серьезный удар собственной экономике».

    По мнению спикера Совфеда, энергетический блок правительства России «сработал по-настоящему профессионально», и большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

    Также, по ее словам, удалось создать «перспективную и дружественную географию поставок» нефти, газа и нефтепродуктов в страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом все же остаются препятствия в логистике, страховании, недостатке судов и другом.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России сформирована устойчивая экономика и финансовая система.

    Коментарии (25)
    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

    Коментарии (8)
    3 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до девяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате обстрела пекарни в городе Лисичанске Луганской народной республики со стороны ВСУ выросло до девяти человек, сообщили в оперативных службах республики.

    Там добавили, что работа по разбору завалов продолжается, количество жертв может вырасти, передает ТАСС. В правительстве региона сообщили, что разбор завалов будет вестись всю ночь.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «Укрофашисты совершили очередной теракт. Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день – суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – приводит его заявление Telegram-канал правительства республики.

    Ранее военные следователи СК России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

    Коментарии (15)
    5 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Командующий ВМС Украины Неижпапа пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крымский мост не достоит до конца 2024 года, считает командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

    Как пишет издание «Страна», Неижпапа, отвечая на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником», ответил утвердительно и уточнил, что знает, как это сделать. Он добавил, что ждать осталось недолго, по крайней мере, «в этом году точно» Крымского моста не будет.

    2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина сделает все, чтобы уничтожить Крымский мост.

    Коментарии (7)
    4 февраля 2024, 00:15 • Новости дня
    В Лисичанске из-под завалов извлекли 20 погибших, детей среди них нет

    Число погибших в Лисичанске увеличилось до 20 человек, детей среди них нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Детей среди погибших в кафе-булочной в ходе удара ВСУ нет, средний возраст жертв от 30 до 40 лет, сообщили в оперативных службах ЛНР.

    «Детей на данный момент среди погибших нет, но разбор завалов еще продолжается», – приводит ТАСС слова представителя оперативных служб ЛНР.

    Отмечается, что спасатели извлекли из под завалов здания тела 20 человек.

    Всего, по оценкам МЧС, под завалами могут находиться до 40 человек.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел кафе доказательством преступной сущности киевского режима. При этом она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.





    Коментарии (6)
    4 февраля 2024, 02:14 • Новости дня
    У берегов Камчатки произошли два землетрясения

    У берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой более 4

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тихом океане у берегов Камчатки с разницей в несколько часов произошло два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,3, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

    «Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 142 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 километров», – приводит сообщение службы РИА «Новости».

    Отмечается, что второй толчок магнитудой 4,3 произошел примерно в том же месте через несколько часов – глубина залегания очага второго землетрясения составила 36 километров, а расстояние до краевого центра 143 километра.

    По данным геофизической службы, в населенных пунктах толчки не ощущались. Также отмечается, что Угроза цунами отсутствует.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2024, 07:34 • Новости дня
    Замглавы МИД России обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине

    Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел в Сеуле переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, обсудив международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине, сообщает Министерство иностранных дел Республики Корея (Южная Корея).

    Встреча состоялась 2 февраля, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.

    В ходе встречи южнокорейская сторона «донесла свою позицию относительно военного сотрудничества России и Северной Кореи», а также «призвала Россию к ответственному поведению».

    Ранее сообщалось, что Сеул выразил недовольство словами представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Еля, заявили в МИД Южной Кореи.

    Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США.




    Коментарии (0)
    6 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Вызванная в МИД посол Израиля покинула здание ведомства

    Вызванная в МИД России посол Израиля Гальперин покинула здание ведомства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин, вызванная в Министерство иностранных дел России из-за непозволительных публичных высказываний, покинула здание ведомства, проведя там более полутора часов.

    Гальперин отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ, передает ТАСС.

    В МИД отметили, что сделанные ранее заявления посла являются «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

    Коментарии (4)
    5 февраля 2024, 07:43 • Новости дня
    Нефть подорожала после снижения на прошлой неделе

    Мировые цены на нефть выросли после снижения более чем на 7% на прошлой неделе

    Мировые цены на нефть в понедельник показали рост после уменьшения более чем на 7% на прошлой неделе.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 росла на 0,32%, достигнув 77,58 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,18%, до 72,41 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что на прошлой неделе цена нефти Brent опустилась на 7,44%, а WTI – на 7,35%, это удешевление наблюдалось после двух недель роста стоимости. Ослабление цен было зафиксировано из-за опасений по поводу спроса после выхода слабой макростатистики из Китая.

    Аналитики также обращают внимание на геополитические факторы, способные представлять риски для нефтяных поставок на Ближнем Востоке.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ранее подтвердило нанесение ударов по позициям правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы), это вызвало опасения дальнейшей эскалации.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2024, 08:22 • Новости дня
    Нефть умеренно подорожала

    Мировые цены на нефть умеренно выросли

    Мировые цены на нефть во вторник незначительно выросли: инвесторов по-прежнему беспокоит ситуация на Ближнем Востоке и сохраняются опасения за спрос.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.38 росла на 0,24%, достигая 78,18 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 72,97 доллара, передает РИА «Новости».

    В данный момент трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь эскалации, поскольку это может отразиться на поставках.

    Сохраняются и опасения за спрос после выхода накануне слабой статистики из Китая. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны, по версии делового издания Caixin, в январе неожиданно снизился до 52,7 пункта с 52,9 пункта месяцем ранее.

    Также рынки продолжают следить за сделкой ОПЕК+ по снижению добычи. «Ожидаем, что группа хотя бы частично перенесет добровольные сокращения на следующий квартал», – цитирует Bloomberg руководителя отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

    Коментарии (0)
    Главное
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии
    Суд в США лишил Трампа президентского иммунитета
    Глава Минфина Германии: Страна становится беднее
    ЦИК перенес заседание по регистрации Надеждина и Малинковича на выборах
    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов
    Мужчину смыло в море во время шторма в Сочи (ВИДЕО)

    Россия пополняет казну и резервы

    Нефтегазовые доходы России продолжили расти в начале года. Появившиеся дополнительные деньги позволили возобновить пополнение резервов страны. Однако ситуация сложилась неоднозначной, и риски для снижения доходов страны никуда не делились. Почему доходы России растут и что может этому помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

    Вот уже несколько месяцев всю Финляндию сотрясают масштабные забастовки, и во вторник как раз начинается очередная. Протестуют все – и транспортники, и студенты, и работники почты, и коммунальщики. Миллионы финнов недовольны урезанием пособий, уменьшением зарплат и ухудшением условий труда. И все это прямо связано с обрушением экономических связей с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............