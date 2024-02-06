До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.12 комментариев
Назван срок ввода ледокола «Евпатий Коловрат» в состав ВМФ
В Минобороны назвали срок ввода ледокола «Евпатий Коловрат» в состав ВМФ
Новейший дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М войдет в состав Военно-морского флота России после завершения испытаний в первом полугодии 2024 года, сообщили в Минобороны.
Ледокол построен на предприятии «Судостроительная фирма Алмаз», сейчас корабль проходит этап государственных испытаний на морских полигонах Тихоокеанского флота на Камчатке, передает ТАСС.
После завершения испытаний приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова ледокол будет принят в состав Тихоокеанского флота и на корабле поднимут Андреевский флаг.
Ранее состоялась закладка атомного ледокола «Ленинград», в которой принял участие президент России Владимир Путин.