В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.13 комментариев
В Тбилиси обвинили Киев в попытке втянуть Грузию в военное противостояние с Россией
Председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Берая назвал «хорошо продуманными» действия украинской стороны по попытке провоза взрывчатки через Грузию в Россию и предположил, что этим Киев опять хотел втянуть Грузию в военное противостояние с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» он заявил, что «предполагалось обвинить Грузию во взрывах в России, что дало бы последней возможность новой военной эскалации против Грузии и сделать Грузию целью для России».
«Очень много вопросов. Все это возмутительно, особенно тот факт, что в этой истории фигурирует представитель правящей партии Украины», – сказал он.
Как отметил Ираклий Берая, случившееся напомнило ему факт «засылки с Украины (экс-президента Михаила) Саакашвили в 2021 году».
«Сейчас же ввозят взрывчатку. Думаю, это было очень хорошо спланировано с участие профессионалов», – заявил глава профильного комитета.
Накануне СГБ Грузии предотвратила провоз взрывчатки в Воронеж транзитом через Грузию из Одессы. По этому делу в результате спецмероприятий задержаны семь граждан Грузии, три – Украины и два – Армении. СГБ сообщает, что организацией занимался уроженец Батуми, гражданин Украины из Одессы Андрей Шарашидзе, который баллотировался в местные депутаты в этом городе от «Слуги народа» в 2020 году.