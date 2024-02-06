В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.13 комментариев
Трамп: Число мигрантов в США превысит население Нью-Йорка к концу срока Байдена
Экс-президент США Трамп: Число мигрантов превысит население штата Нью-Йорк к концу срока Байдена
Число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока Джо Байдена составит примерно 19 млн человек и превысит население штата Нью-Йорк, заявил экс-президент США и главный оппонент демократа республиканец Дональд Трамп.
По его словам, к моменту завершения президентства Байдена число мигрантов в США составит 18-19 млн человек, а это уже приближается к показателям населения штата Нью-Йорк, передает ТАСС.
Трамп добавил, что многие мигранты проникают в страну «из тюрем, психиатрических учреждений» и якобы являются «террористами». Кроме того, республиканец даже похвалился, что во время его президентства у США «была самая сильная граница», а пограничники предотвращали незаконное проникновение людей и наркотиков в страну.
Помимо прочего, в части критики действий действующего американского президента Трамп заметил, что хотел бы с ним провести дебаты «для блага страны» ввиду того, что «ему больше нечем заняться».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе Соединенных Штатов оружием массового разрушения страны.