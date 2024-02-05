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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 14:54 • Новости дня

    Путин поручил обеспечить экспорт угля из Сибири и Дальнего Востока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину и главе РЖД Олегу Белозерову обеспечить вывоз угля на экспорт в восточном направлении из регионов Сибири и Дальнего Востока. Текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса.

    В документе говорится о необходимости принять в 2024 году меры по обеспечению вывоза на восток угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области железнодорожным транспортом. Объемы определены соглашениями между РЖД и указанными регионами, передает ТАСС.

    Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что это поручение говорит о понимании всей серьезности ситуации с угольной отраслью.

    Он отметил, что минувшей осенью правительство Кузбасса активно боролось за вывоз угля из региона. В конце декабря Цивилев подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 млн тонн.

    «Теперь есть жесткое поручение президента РФ Владимира Путина о выполнении условий соглашения. (…) С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса», – добавил Цивилев.

    Губернатор уточнил, что за последние шесть лет регион не смог вывезти дополнительный уголь в восточном направлении из-за дефицита провозной способности Восточного полигона и ростом грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии. В прошлом году из запланированных 53,1 млн тонн было вывезено 52,75 млн тонн угля.

    Цивилев пояснил, что уголь – один из самых низких по стоимости из общедоступных источников энергии. При этом модернизация ТЭЦ позволит вырабатывать тепло и электроэнергию, увеличивая их КПД почти в 1,5 раза.

    Он отметил, что на данный момент альтернативные источники энергии не могут быть конкурентными в выработке тепла, а природным газом не обеспечено большинство территорий Сибири и Дальнего Востока.

    Цивилев отметил необходимость обеспечить максимальное развитие когенерации, то есть совместную выработку тепла и электроэнергии на ТЭЦ. При когенерации КПД станций увеличивается с 37,4% до 52%.

    По данным правительства Кузбасса, в регионе действует 295 лицензий на добычу угля с проектной мощностью до 325 млн тонн угля в год. При этом по итогам 2023 года было добыто 214,2 млн тонн угля.

    2 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новые онкоцентры в разных регионах России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Туле, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых онкоцентров в разных регионах страны.

    На связь с российским лидером вышли Томская область, где начинает работу Томский областной онкологический диспансер, Республика Башкортостан и ее Республиканский центр детской онкологии и гематологии, а также Республика Саха (Якутия), где открывается новое здание Якутского республиканского онкологического диспансера, передает ТАСС.

    В пятницу Путин прибыл в Тулу, где выступил на форуме «Все для победы!», пообщался с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также принял участие в других мероприятиях.

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    2 февраля 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, они не гнушаются обстреливать мирных жителей и медиков, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!»

    Глава государства рассказал о перехваченных переговорах двух украинских танкистов, которые в 2022 году пытались войти в Донецк. По словам главы государства, один из военнослужащих выстрелил в мирного жителя, передает ТАСС. Второй задал вопрос, зачем он это сделал, на что тот ответил: «Да они здесь все террористы».

    «Просто так! Взял и застрелил», – возмутился Путин. «То, что называется «ВСУ», – это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию – стреляют по машинам скорой помощи», – заключил президент.

    Ранее Путин пообещал, что Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан.

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    2 февраля 2024, 19:35 • Новости дня
    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест

    Путин хотел показать авторам антироссийских санкций неприличный жест, но воздержался

    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин хотел показать неприличный жест авторам санкций против России, но воздержался. Глава государства подчеркнул, что у них так и не вышло развалить российскую экономику.

    «Особо отмечу, что в эти два непростых года, в полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться», – сказал Путин, выступая на форуме «Все для победы!», передает ТАСС.

    Президент отметил, что России предрекали «спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся». «Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек», – сказал Путин.

    «Ничего у них не получится. Наша экономика растет, в отличие от их экономик», – заключил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед.

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    2 февраля 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что таких же результатов надо добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. «И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 21:50 • Новости дня
    Тульская девочка подарила Путину плюшевого зайца «на победу»
    Тульская девочка подарила Путину плюшевого зайца «на победу»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал в гостях у сотрудника Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова и подарил детский компьютер и плюшевого медведя его дочке Полине.

    Получивший коттедж по программе поддержки медработников Ярослав Швецов пригласил Путина в гости. Визит не был запланирован в программе поездки президента.

    «Полина, как зовут нашего президента?» – спросил отец у вышедшей встречать Путина дочки. «Владимир Владимирович», – откликнулась девочка. «Ничего себе, все знаете», – удивился президент, передает ТАСС.

    Путину понравилось, как обустроена детская девочки. В ответ Полина подарила ему плюшевого зайца «на победу». «У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю». «Можно?» – повернулся к Альбине Швецовой Путин. «По расписанию», – ответила та. «По расписанию», – согласился президент и вручил девочке также большого плюшевого медведя.

    Полина также станцевала и прочитала президенту стихотворение Ольги Емельяновой «Любовь к Родине», после чего все отправились пить чай.

    Ранее Путин посетил новый онкоцентр в Туле и пообщался с медперсоналом.

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    2 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Производство танков в России выросло в пять раз с начала специальной военной операции, автомобильной техники – в семь раз, заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы!»

    «С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной бронезащиты <…> увеличение произошло в десять раз, по автомобильной технике <…> – в семь раз, а вот по танкам – в пять. По танкам в пять раз – это приличный показатель», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%.

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    2 февраля 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин указал на эффективность работы ТОС «Солнцепек»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше, заявил президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!»

    Глава государства, комментируя мнение одной из участниц встречи о том, что такого вооружения пока не так много на фронте, отметил, что «Солнцепеков» все больше и больше становится». «Очень эффективно работает», – похвалил возможности ТОС российский лидер, передает ТАСС.

    В пятницу Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

    Ранее сообщалось, что «Омсктрансмаш» установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

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    2 февраля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин объяснил мотивы противников патриотизма

    Путин: Противники патриотизма либо не знают, что делают, либо делают это по заказу противника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступающие против патриотизма делают это либо по незнанию, либо по заказу врага, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы!»

    По мнению главы государства, важно понимать, что люди, злоупотребляющие чем-либо, будут существовать всегда, однако это не способно подорвать идею любви к Родине, передает ТАСС.

    «Поэтому тот, кто старается оболгать любовь к Родине, – тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника», – пояснил Путин.

    Ранее Путин заявил, что не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей.

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    2 февраля 2024, 17:27 • Новости дня
    Путин: Россия, не защищая своих людей, превратилась бы в дряхлую страну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Если Россия не будет защищать своих людей, то превратится в дряхлую, никому не нужную страну, у которой все пытались бы что-то «оттяпать», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Если мы ничего не будем делать, если мы не будем защищать наших людей в Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому ненужную страну, которую все с ее наличием большого количества природных ресурсов со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда думали, что бы и как оттяпать», – указал глава государства, передает ТАСС.

    «Два десятилетия я смотрел, что происходит: речи сладкие и хорошие, но вот все думают там откусить, здесь откусить. Вот если мы не хотим оставить вот такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы не должны ни в коем случае бросать наших людей в Крыму, Новороссии и Донбассе», – приводит слова российского лидера Telegram-канал «Пул № 3».

    Он добавил, что необходимо сделать Россию самодостаточной, поскольку в этом – главное проявление суверенитета.

    Ранее Путин заявил, что люди, выступающие против патриотизма, делают это либо по незнанию, либо по заказу врага.

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    2 февраля 2024, 20:47 • Новости дня
    Политолог: Люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента

    Политолог Кислицына: Труд на благо России является воплощением деятельного патриотизма

    Политолог: Люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В условиях СВО имеет особую важность труд, направленный на пользу страны. И сейчас в работе специалистов оборонных предприятий мы можем видеть проявление настоящей любви к Родине и истинного патриотизма, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. В пятницу в Туле Путин провел встречу с активом участников форума «Все для Победы!»

    «Президент абсолютно прав – труд, направленный на развитие страны, действительно является воплощением патриотизма. В период специальной военной операции этот акцент звучит особенно отчетливо. В труде один из источников консолидации российского общества», – пояснила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ.

    «Мне близок такой термин, как «деятельный патриотизм». Он как раз о том, что любовь к Родине выражается в конкретных действиях, направленных на ее развитие. Поэтому труд – это проявление деятельного патриотизма», – подчеркнула собеседница.

    «Как отметил Путин, тот, кто будет быстро и адекватно реагировать на события на поле боя, тот и побеждает. По его словам, российские предприятия справляются с этой задачей, модернизируя вооружения в соответствии с опытом СВО. И тут важен еще один момент: объединение частных инициатив с промышленным и научным потенциалом страны там, где это возможно, полезно и важно. Это дает синергетический эффект и стимулирует успешное развитие России», – указала политолог.

    «Путин в каждом принимаемом решении руководствуется защитой национальных интересов, отстаиванием ценностей, культуры и традиций России. Политический курс главы государства нацелен на то, чтобы обеспечить гражданам России благополучное настоящее и будущее. Поэтому люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента», – резюмировала Кислицына.

    В пятницу президент Владимир Путин в Туле на встрече с участниками форума «Все для Победы» заявил, что успехи на передовой невозможны без предприятий оборонно-промышленного комплекса.

    «Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует, причем не только находит возможность их подавлять, но и делает свои, более эффективные, средства. Вот кто быстрее это всё делает, тот и побеждает», – заявил глава государства, подчеркнув, что российская оборонка демонстрирует сейчас очень хорошие темпы и качество работы,а отечественные новейшие вооружения превосходят зарубежные.

    «Я знаю и больше того – что люди напряженно работают на предприятиях, но, если надо, выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы. Что же здесь скажешь? Если прямо на «передке» работают ребята, то это самый настоящий героизм», – отметил Путин.


    В форуме «Все для Победы» приняли  участие более 500 человек из всех регионов России – сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, волонтеры СВО, в том числе участники «швейных» батальонов, военкоры, кибердружинники, врачи и другие.

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    2 февраля 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин: Единение граждан потрясает и гарантирует победу России
    Путин: Единение граждан потрясает и гарантирует победу России
    @ Кирилл Зыков/POOL//ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Активное участие жителей России в сборах средств, амуниции и помощи для бойцов на фронте говорит о единстве в обществе и надежно гарантирует победу страны, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.

    Путин, услышав о собранных за полтора года Народным фронтом в Иркутской области 11 млрд рублей, отметил: «Дело не в сумме, а дело в том, что люди идут и по тысяче – столько, сколько могут, – отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют», передает ТАСС.

    «Это свидетельство единения российского общества, единения России, причем России многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной. Эта общая забота о будущем страны – она даже потрясает. В этом что-то есть такое, что абсолютно надежно гарантирует победу России», – добавил Путин.

    Ранее Путин назвал основой успеха российских бойцов то, что подавляющее большинство граждан России сейчас вместе с армией и флотом.

    Коментарии (2)
    2 февраля 2024, 18:21 • Новости дня
    Путин: Мы единый и сплоченный народ, и в этом залог наших побед

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Мы единый сплоченный народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед», – передает его слова РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что если Россия не будет защищать своих людей, то превратится в дряхлую, никому не нужную страну.

    Коментарии (2)
    2 февраля 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал уравнять пособия и льготы для всех участников СВО
    Путин призвал уравнять пособия и льготы для всех участников СВО
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Социальные пособия и выплаты для всех участников спецоперации на Украине и их родственников должны быть одинаковыми, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.

    Глава иркутского регионального исполкома Народного фронта Елена Зубун пожаловалась Путину на разницу в расчете дохода для соцпособий у мобилизованных участников СВО, добровольцев и контрактников, передает ТАСС.

    Президент заявил, что необходимо зафиксировать суть жалобы, и напомнил, что много раз говорил о том, что все, кто воюет, должны быть равны в правах. «Должны быть идентичны эти права», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что можно подумать о льготной ипотеке для работников оборонно-промышленного комплекса в регионах, которые нуждаются в кадрах.

    Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году поддержал идею рассмотреть вопрос о том, чтобы распространить выплаты при гибели бойцов СВО на их взрослых детей.

    До этого Путин поручил продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали либо имеют общих детей.

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    5 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    Маск осудил идею санкций против Карлсона в случае интервью с Путиным

    Маск осудил идею запрета Карлсону на въезд в США в случае интервью с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что идея запретить журналисту Такеру Карлсону возвращение в США в случае, если тот во время своей поездки в Москву возьмет интервью у Владимира Путина, противоречит принципам журналистики и свободы информации.

    Маск в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) согласился с позицией журналиста Брайана Красенштейна, заявившего, что те, кто выступает за свободу слова, никогда не стали бы предлагать ничего подобного, передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    5 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков: В планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    В планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону, прибывшему в Россию.

    Песков заверил, что Кремль проинформирует, если такие планы будут реализовываться, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что иностранные журналисты ежедневно приезжают в Россию, многие из них продолжают работу в нашей стране. При этом он отметил, что в администрации президента вряд ли должны давать какую-то информацию о целях визита иностранных журналистов, включая Карлсона, в Россию.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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