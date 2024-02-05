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    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 12:34 • Новости дня

    Кремль спросили о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76

    У Пескова пока нет данных, представило ли Минобороны к наградам экипаж Ил-76

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не имеет информации, поступали ли от Минобороны предложения наградить экипаж самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью.

    Он заявил, что не располагает такой информацией, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что вопрос о выдаче Киеву тел погибших при крушении самолета Ил-76 украинских военнопленных может решать только следствие.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    2 февраля 2024, 18:32 • Новости дня
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель, замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита в Киев, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что уход Зеленского ожидается в ближайшие недели. По его словам, Нуланд встречалась с его преемником во время недавнего визита в Киев. «Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», – написал Дотком, передает Ura.ru.

    Ранее немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским.

    Напомним, визит Нуланд в Киев связали с оценкой США ситуации в связи с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    4 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации

    «ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

    Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

    Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

    Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

    Коментарии (38)
    3 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Источник утверждает, что Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить возможность переброски на Украину экспедиционного корпуса альянса. Не исключаются превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, а также удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

    Как заявил источник РИА «Новости», предложение вызвано «неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий». Лондон также предлагает обсудить возможность «установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям». Кроме того, Великобритания призывает рассмотреть «увеличение поставок вооружений и техники ВСУ».

    По словам источника, британская сторона осознает, что большинство ее союзников по НАТО сейчас «вряд ли поддержат подобные меры», но надеется, что они «одобрят инициативу» при «существенном ослаблении ВСУ и успешном продвижении» российских сил.

    Предлагается «скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы» НАТО из Румынии и Польши. Эти силы должны будут занять «оборонительные рубежи по правому берегу Днепра».

    Кроме того, «не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», а для «распыления» российских сил в Норвегии и Финляндии предлагается развернуть «контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока». При этом «могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России».

    Как утверждает источник, силы НАТО должны сформировать «буферную зону» на занятой территории, «включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева». Освободившиеся украинские силы перебросят в зону специальной военной операции на Украине.

    Источник заявил, что Великобритания рассчитывает «подорвать» наступательные возможности России, вынудив Москву согласиться на переговоры. «Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал источник.

    Напомним, спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России. Москва заявляла, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, а также существенно увеличивает риск военных инцидентов.

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

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    4 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску

    Дипломат Мирошник: Использование ВСУ западных систем для удара по Лисичанску делает США соучастником преступления

    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И случай в Лисичанске также будет отражен. Надо понимать, что использование ВСУ американских систем при атаке делает США соучастниками злодеяний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек.

    «За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

    «И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.

    «Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.

    «Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – заключил Мирошник.

    Напомним, в субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шесть пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

    На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, порядка 65% разрушенных конструкций разобрано.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко раскритиковала действия ВСУ. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. В результате обстрела здание было полностью разрушено», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

    «Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.

    «Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заключила Захарова.

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    2 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.

    «Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.

    Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.

    Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.

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    3 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы

    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

    «Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.

    По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.

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    2 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    @ Минобороны РФ/ТАС

    Tекст: Вера Басилая

    С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    Шойгу отметил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, российские войска продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю, передает канал «Звезда».

    Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное: немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

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    2 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев

    Генерал ВСУ Марченко: Россия может снова пойти в наступление на Киев

    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может предпринять новое наступление на Киев и обладает необходимыми для этого силами и средствами, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, пишут украинские СМИ.

    В ответ на вопрос журналиста, допускает ли он новую попытку взятия украинской столицы, Марченко заявил, что «предполагает все», пишет издание «Страна». Он также призвал не расслабляться, поскольку ВС России «ушли не просто так».

    «Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска – и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому», – заявил он.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

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    3 февраля 2024, 07:56 • Новости дня
    Причиной пожара на Волгоградском НПЗ стал сбитый беспилотник

    Губернатор Волгоградской области Бочаров сообщил о пожаре на НПЗ из-за сбитого беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА, в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар на Волгоградском НПЗ, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Как сообщил Бочаров, была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. Открытое горение на НПЗ ликвидировано, жертв нет, сообщает администрация Волгоградской области в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что пожар произошел на площади 300 кв. м, загорелись нефтепродукты.

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    2 февраля 2024, 22:21 • Новости дня
    Залужный рассказал Зеленскому о сложной для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки

    Залужный доложил Зеленскому об «особенно сложной» для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки

    Залужный рассказал Зеленскому о сложной для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и «командующие направлениями» доложили о ситуации в районе Авдеевки, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что в ходе заседания ставки Верховного главнокомандующего обсуждались «все ключевые направления». «Авдеевка – особенно сложно», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также указывается, что с докладом о ситуации на поле боя выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский сообщил, что рассматривались вопросы энергетики, наращивания фортификационных сооружений, производства БПЛА и поставки снарядов.

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Зеленский попытался дистанцироваться от этой темы, но его противостояние с главкомом стало основной точкой, особенно в глазах западных СМИ и политиков. СМИ также сообщили, что Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский не поддержал такое решение.

    Коментарии (8)
    3 февраля 2024, 08:57 • Новости дня
    В Крыму назвали возможного преемника Залужного

    Крымский эксперт Смирнов: Преемником Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров

    В Крыму назвали возможного преемника Залужного
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров, через которого США «будут рулить» процессом в Киеве, заявил крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

    Смирнов считает, кандидатуру Умерова на пост главкома ВСУ могут поддержать и США, и Турция. По словам эксперта, им легче управлять, а также у него нет этнической привязки к Украине, поэтому Умерову проще будет подписать капитуляцию, передает РИА «Новости».

    Также Смирнов заявил, что именно через Умерова украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет.

    Ранее Washington Post заявила, что Киев проинформировал Белый дом о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного, в Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили».

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

    Коментарии (7)
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    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине

    Концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом терпит крах на наших глазах. Приговор ей фактически вынесли протесты французских, бельгийских, испанских и прочих фермеров, охватившие европейские столицы. Лидеры стран ЕС открыто признают, что интересы собственных фермеров им гораздо дороже, чем Украина. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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