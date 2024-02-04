Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества» и поменял главу попечительского совета
Президент Владимир Путин поменял председателя попечительского совета фонда «Защитники Отечества», вместо министра труда и социальной защиты Антона Котякова им стал глава Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин.
Как говорится, в частности, в опубликованном указе главы государства, включить в состав попечительского совета фонда следующих лиц: «Чихнанчин Ю. В. – директор Росфинмониторинга (председатель совета), исключить Котякова А. О.», передает ТАСС. Согласно документу, состав попечительского совета пополнился еще несколькими участниками, среди которых – экс-премьер, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Также произошли изменения в составе наблюдательного совета фонда.
Тем же указом президент России расширил функции фонда «Защитники Отечества». В частности, теперь он будет информировать ветеранов спецоперации о полагающихся им льготах, осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей и осуществлять мониторинг удовлетворенности своих подопечных полнотой и качеством оказанных им мер соцподдержки и помощи. Еще одно новшество предписывает председателю фонда представлять президенту России утвержденный набсоветом ежегодный отчет о результатах деятельности «Защитников Отечества».
Ранее фонд «Защитники Отечества» собрал героев спецоперации на Втором форуме ветеранов СВО.