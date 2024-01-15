Фонд «Защитники Отечества» собрал героев спецоперации на Втором форуме ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» собрал более 400 героев спецоперации на Втором форуме ветеранов СВО

Открыл мероприятие 15 января первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Очень важный пример нашего отношения к героям дает нам президент России Владимир Путин – 1 января он встречал в госпитале с ветеранами специальной военной операции, а семейные рождественские праздники – с семьями погибших бойцов. Глава государства показал нам всем, что к участникам специальной военной операции относятся как к родным, близким людям, как членам семьи. Я хочу сказать слова благодарности присутствующим в зале ветеранам – вы не просто настоящие герои, которые встали на защиту своей страны. Но и сегодня, вернувшись с фронта, вы вносите вклад в другую составляющую борьбы, не менее важную», – сказал Кириенко.

«Наш противник пытается вести информационную войну. И это война за то, во что будет верить следующее поколение России. Убежден – для того чтобы передать настоящий патриотизм и любовь к своей Родине, надо самому быть патриотом, и именно у вас есть особое моральное право. Вы как никто другой имеете право разговаривать об этом с подрастающим поколением», – добавил он.

Кириенко также выразил благодарность всей команде фонда «Защитники Отечества», отметив, что «работа фонда – про справедливость», про то, чтобы и участники специальной военной операции и их семьи получали не только все меры, предусмотренные законом, но и человеческое тепло и благодарность.

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на открытии, отметила уникальность фонда «Защитники Отечества» как совершенно новой структуры в стране. «Вы знаете, что по поручению главы государства был создан фонд «Защитники Отечества», под эгидой которого проходит сегодняшний форум. У нас в стране впервые организован такой институт. Сегодня мы все вместе участвуем в его становлении. За прошлый год за различного рода содействием только к регионам страны обратились 700 тыс. граждан по разным направлениям, по разным вопросам. Очень важно, чтобы ни одно из обращений не осталось неохваченным», – подчеркнула Голикова.

«Те из вас, кто уже вернулись, нам очень важно, чтобы вы не просто вернулись к своей обычной работе, на рабочие места, в семью. Важно, чтобы вы вместе с нами работали с нашими детьми, с молодым поколением, чтобы воспитать их достойными членами нашего общества. Чтобы на личном примере объяснять и показывать, как, с одной стороны, очень трудно, а с другой, очень почетно защищать свою страну», – отметила она.

По словам главы фонда Анны Цивилевой, главная цель форума – вовлечение ветеранов СВО в общественные и государственные проекты, ориентированные на укрепление гражданского общества. «Наша главная задача – помочь героям быстрее вернуться к мирной жизни и продолжать приносить пользу нашей стране. Благодаря форуму создается сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом. Вместе мы обсуждаем вовлечение демобилизованных бойцов в проекты, которые направлены на укрепление гражданского общества – они должны участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодежь», – сказала Цивилева.

В рамках программы форума для демобилизованных бойцов предусмотрены образовательные лекции, мастер-классы, творческие встречи. Герои могут получить на площадке персональные консультации от федеральных ведомств – Минтруда РФ, Минобрнауки РФ, Социального фонда России и профильных департаментов центрального аппарата фонда. Сегодня состоится и панельная дискуссия, посвященная роли ветеранов СВО в воспитании молодого поколения.

Мастер-класс для участников проведет специальный корреспондент телеканала «Россия» Александр Сладков. Также пройдет круглый стол «Комплексная реабилитация и ее перспективы», на котором эксперты области обсудят программу ранней медико-социальной реабилитации и высокотехнологичное протезирование ветеранов СВО. В программе запланированы установочные встречи Ассоциации ветеранов специальной военной операции и Комитета семей воинов Отечества.

