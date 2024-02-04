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    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    24 комментария
    4 февраля 2024, 09:11 • Новости дня

    Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Володину 4 февраля исполнилось 60 лет, передает ТАСС.

    Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, орден будет вручен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

    1 февраля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

    «Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.

    Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».

    Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

    «Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.

    В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    2 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новые онкоцентры в разных регионах России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Туле, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых онкоцентров в разных регионах страны.

    На связь с российским лидером вышли Томская область, где начинает работу Томский областной онкологический диспансер, Республика Башкортостан и ее Республиканский центр детской онкологии и гематологии, а также Республика Саха (Якутия), где открывается новое здание Якутского республиканского онкологического диспансера, передает ТАСС.

    В пятницу Путин прибыл в Тулу, где выступил на форуме «Все для победы!», пообщался с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также принял участие в других мероприятиях.

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    1 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин встретился с патриархом Кириллом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви, которая отмечается 1 февраля.

    «Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником – с днем интронизации», – сказал глава государства, обращаясь к патриарху. «Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <…> Спасибо вам за ваши труды», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

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    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

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    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, они не гнушаются обстреливать мирных жителей и медиков, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!»

    Глава государства рассказал о перехваченных переговорах двух украинских танкистов, которые в 2022 году пытались войти в Донецк. По словам главы государства, один из военнослужащих выстрелил в мирного жителя, передает ТАСС. Второй задал вопрос, зачем он это сделал, на что тот ответил: «Да они здесь все террористы».

    «Просто так! Взял и застрелил», – возмутился Путин. «То, что называется «ВСУ», – это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию – стреляют по машинам скорой помощи», – заключил президент.

    Ранее Путин пообещал, что Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан.

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    2 февраля 2024, 19:35 • Новости дня
    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест

    Путин хотел показать авторам антироссийских санкций неприличный жест, но воздержался

    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин хотел показать неприличный жест авторам санкций против России, но воздержался. Глава государства подчеркнул, что у них так и не вышло развалить российскую экономику.

    «Особо отмечу, что в эти два непростых года, в полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться», – сказал Путин, выступая на форуме «Все для победы!», передает ТАСС.

    Президент отметил, что России предрекали «спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся». «Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек», – сказал Путин.

    «Ничего у них не получится. Наша экономика растет, в отличие от их экономик», – заключил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед.

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    2 февраля 2024, 15:52 • Новости дня
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя

    Путин: Чтобы быть успешными в бою, надо быстро реагировать на действия противника

    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. «Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Тулу. Помимо выступления на форуме «Все для победы!» глава государства планирует пообщаться с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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    2 февраля 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что таких же результатов надо добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. «И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

    Коментарии (36)
    1 февраля 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, такое мнение президент России Владимир Путин высказал на открытии современных кампусов в регионах России, в котором принял участие по ВКС.

    «Чего бы не говорили про углеводороды, чего бы не говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, – а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, – но от углеводородной энергетики… в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин в четверг по ВКС проведет совещание, посвященное федеральному проекту по созданию в России сети современных кампусов.

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    2 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    «Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

    Коментарии (4)
    2 февраля 2024, 21:50 • Новости дня
    Тульская девочка подарила Путину плюшевого зайца «на победу»
    Тульская девочка подарила Путину плюшевого зайца «на победу»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал в гостях у сотрудника Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова и подарил детский компьютер и плюшевого медведя его дочке Полине.

    Получивший коттедж по программе поддержки медработников Ярослав Швецов пригласил Путина в гости. Визит не был запланирован в программе поездки президента.

    «Полина, как зовут нашего президента?» – спросил отец у вышедшей встречать Путина дочки. «Владимир Владимирович», – откликнулась девочка. «Ничего себе, все знаете», – удивился президент, передает ТАСС.

    Путину понравилось, как обустроена детская девочки. В ответ Полина подарила ему плюшевого зайца «на победу». «У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю». «Можно?» – повернулся к Альбине Швецовой Путин. «По расписанию», – ответила та. «По расписанию», – согласился президент и вручил девочке также большого плюшевого медведя.

    Полина также станцевала и прочитала президенту стихотворение Ольги Емельяновой «Любовь к Родине», после чего все отправились пить чай.

    Ранее Путин посетил новый онкоцентр в Туле и пообщался с медперсоналом.

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    2 февраля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о важности беспилотников при проведении СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Он отметил, что из ежедневных контактов с военными, которые воюют непосредственно на передовой, делает вывод о важности беспилотников.

    Ранее Путин заявил, что отечественные производители БПЛА на шаг опережают противника, на фронте беспилотники выполняют много важных задач.

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    2 февраля 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин указал на эффективность работы ТОС «Солнцепек»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше, заявил президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!»

    Глава государства, комментируя мнение одной из участниц встречи о том, что такого вооружения пока не так много на фронте, отметил, что «Солнцепеков» все больше и больше становится». «Очень эффективно работает», – похвалил возможности ТОС российский лидер, передает ТАСС.

    В пятницу Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

    Ранее сообщалось, что «Омсктрансмаш» установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

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    2 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Производство танков в России выросло в пять раз с начала специальной военной операции, автомобильной техники – в семь раз, заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы!»

    «С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной бронезащиты <…> увеличение произошло в десять раз, по автомобильной технике <…> – в семь раз, а вот по танкам – в пять. По танкам в пять раз – это приличный показатель», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%.

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