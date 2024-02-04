Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Володину 4 февраля исполнилось 60 лет, передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, орден будет вручен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».