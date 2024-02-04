США и Британия применили корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену

США и Британия задействовали корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену

Tекст: Денис Тельманов

«Ракеты были запущены с кораблей и истребителей, поднявшихся в воздух с американского авианосца. Задействовано 24 или больше самолетов. Некоторые несли бомбы массой 2 000 фунтов (около 900 кг)», – приводит ТАСС слова корреспондента телеканала Sky News в Вашингтоне Марка Стоуна, который ссылается на информацию от источников в округе Колумбия.

Отмечается, что американские и британские ракеты поразили более 30 целей в 10 районах страны.

При этом глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что британские войска действовали с американскими союзниками «в целях самообороны и в соответствии с международным правом».

«Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по объектам, с которых запускаются БПЛА, и хранилищам, которые хуситы использовали для своих нападений», – пояснил министр.

В отдельном заявлении Минобороны королевства говорится, что британские истребители Typhoon поразили станции наземного контроля БПЛА на побережье Красного моря к западу от Саны. При этом удары были спланированы таким образом, чтобы «обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения».

Ранее сообщалось, что среди объектов, которые обстреляли США и Великобритания Йемене, значится подземный арсенал хуситов, центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений.

Йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому судну в Красном море.

По словам представителя хуситов, удар нанесен «в знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию» против Йемена.

Хуситы обещали продолжить операции в Аравийском и Красном морях, пока продолжаются агрессия в отношении сектора Газа и его блокада.

