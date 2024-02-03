Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
Экс-разведчик США Риттер посетил Луганск
Глава ЛНР Пасечник рассказал о визите экс-разведчика США Риттера в Луганск
Известный американский военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
В своем Telegram-канале глава ЛНР рассказал, что Риттер посетил дорогие для местных жителей мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины, передает РИА «Новости».
По словам Пасечника, Риттеру было важно своими глазами увидеть последствия украинских обстрелов из поставляемого западом оружия.
«Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков», – написал глава ЛНР.
Ранее Риттер также посетил Донецк.