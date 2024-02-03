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    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    Эксперт: США плохо продумали удар по объектам в Сирии и Ираке
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник Российская наука должна стать суверенной

    Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    3 февраля 2024, 15:29 • Новости дня

    ВС России улучшили положение на передовой купянского направления

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области.

    Российские войска отразили 41 атаку противника теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковская область, Новоселовское ЛНР и Терны ДНР, сообщает Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 290 солдат на Донецком направлении.

    2 февраля 2024, 18:32 • Новости дня
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель, замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита в Киев, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что уход Зеленского ожидается в ближайшие недели. По его словам, Нуланд встречалась с его преемником во время недавнего визита в Киев. «Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», – написал Дотком, передает Ura.ru.

    Ранее немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским.

    Напомним, визит Нуланд в Киев связали с оценкой США ситуации в связи с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    3 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Источник утверждает, что Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить возможность переброски на Украину экспедиционного корпуса альянса. Не исключаются превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, а также удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

    Как заявил источник РИА «Новости», предложение вызвано «неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий». Лондон также предлагает обсудить возможность «установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям». Кроме того, Великобритания призывает рассмотреть «увеличение поставок вооружений и техники ВСУ».

    По словам источника, британская сторона осознает, что большинство ее союзников по НАТО сейчас «вряд ли поддержат подобные меры», но надеется, что они «одобрят инициативу» при «существенном ослаблении ВСУ и успешном продвижении» российских сил.

    Предлагается «скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы» НАТО из Румынии и Польши. Эти силы должны будут занять «оборонительные рубежи по правому берегу Днепра».

    Кроме того, «не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», а для «распыления» российских сил в Норвегии и Финляндии предлагается развернуть «контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока». При этом «могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России».

    Как утверждает источник, силы НАТО должны сформировать «буферную зону» на занятой территории, «включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева». Освободившиеся украинские силы перебросят в зону специальной военной операции на Украине.

    Источник заявил, что Великобритания рассчитывает «подорвать» наступательные возможности России, вынудив Москву согласиться на переговоры. «Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал источник.

    Напомним, спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России. Москва заявляла, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, а также существенно увеличивает риск военных инцидентов.

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    2 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.

    «Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.

    Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.

    Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.

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    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    2 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев

    Генерал ВСУ Марченко: Россия может снова пойти в наступление на Киев

    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может предпринять новое наступление на Киев и обладает необходимыми для этого силами и средствами, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, пишут украинские СМИ.

    В ответ на вопрос журналиста, допускает ли он новую попытку взятия украинской столицы, Марченко заявил, что «предполагает все», пишет издание «Страна». Он также призвал не расслабляться, поскольку ВС России «ушли не просто так».

    «Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска – и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому», – заявил он.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

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    3 февраля 2024, 07:56 • Новости дня
    Причиной пожара на Волгоградском НПЗ стал сбитый беспилотник

    Губернатор Волгоградской области Бочаров сообщил о пожаре на НПЗ из-за сбитого беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА, в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар на Волгоградском НПЗ, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Как сообщил Бочаров, была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. Открытое горение на НПЗ ликвидировано, жертв нет, сообщает администрация Волгоградской области в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что пожар произошел на площади 300 кв. м, загорелись нефтепродукты.

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    3 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы

    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

    «Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.

    По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.

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    2 февраля 2024, 22:21 • Новости дня
    Залужный рассказал Зеленскому о сложной для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки

    Залужный доложил Зеленскому об «особенно сложной» для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки

    Залужный рассказал Зеленскому о сложной для ВСУ ситуации вокруг Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и «командующие направлениями» доложили о ситуации в районе Авдеевки, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что в ходе заседания ставки Верховного главнокомандующего обсуждались «все ключевые направления». «Авдеевка – особенно сложно», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также указывается, что с докладом о ситуации на поле боя выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский сообщил, что рассматривались вопросы энергетики, наращивания фортификационных сооружений, производства БПЛА и поставки снарядов.

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Зеленский попытался дистанцироваться от этой темы, но его противостояние с главкомом стало основной точкой, особенно в глазах западных СМИ и политиков. СМИ также сообщили, что Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский не поддержал такое решение.

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    3 февраля 2024, 08:57 • Новости дня
    В Крыму назвали возможного преемника Залужного

    Крымский эксперт Смирнов: Преемником Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров

    В Крыму назвали возможного преемника Залужного
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров, через которого США «будут рулить» процессом в Киеве, заявил крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

    Смирнов считает, кандидатуру Умерова на пост главкома ВСУ могут поддержать и США, и Турция. По словам эксперта, им легче управлять, а также у него нет этнической привязки к Украине, поэтому Умерову проще будет подписать капитуляцию, передает РИА «Новости».

    Также Смирнов заявил, что именно через Умерова украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет.

    Ранее Washington Post заявила, что Киев проинформировал Белый дом о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного, в Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили».

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

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    2 февраля 2024, 15:52 • Новости дня
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя

    Путин: Чтобы быть успешными в бою, надо быстро реагировать на действия противника

    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. «Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Тулу. Помимо выступления на форуме «Все для победы!» глава государства планирует пообщаться с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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    3 февраля 2024, 07:25 • Новости дня
    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал от европейцев предоставить ВСУ «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»
    @ Petro Poroshenko/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейцы должны дать вооруженным силам Украины все необходимое вооружение без каких-либо условий, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    Порошенко пожаловался на «огромную проблему» – у ВСУ заканчиваются снаряды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    При этом он упрекнул действующие власти Украины в том, что правительство «надело на людей розовые очки». По словам Порошенко, население Украины «заставляют поверить», что ВСУ «хорошо справляются со своей задачей» и что «в конце лета» украинцы «будут пить чай в Крыму».

    Однако, как подчеркнул Порошенко, «в реальности ситуация совсем другая», из-за этого население не осознает необходимость мобилизации. «Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», – сказал Порошенко.

    Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.

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    3 февраля 2024, 08:08 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ в трех регионах России

    Средства ПВО за ночь сбили семь дронов ВСУ в трех регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

    Над Белгородской областью перехвачены четыре БПЛА, Волгоградской – два БПЛА и Ростовской – один БПЛА, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ПВО отразили атаку БПЛА, в результате падения сбитого дрона произошел пожар на Волгоградском НПЗ.

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    2 февраля 2024, 18:39 • Новости дня
    Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины из-за спецоперации
    Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины из-за спецоперации
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН отклонил шесть возражений российской стороны и постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска, который в 2022 году был подан Украиной против России из-за специальной военной операции.

    Как заявила в ходе заседания председатель суда Джоан Донохью, суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела на основании статьи 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отклонены шесть возражений, которые ранее представила Россия, призвав суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.

    При этом суд принял решение не рассматривать ряд претензий украинской стороны к России по иску относительно применения конвенции о геноциде, в котором Киев отмечал, что применение Москвой силы в ходе спецоперации противоречило этому документу. Однако суд посчитал, что принятие решения по этой части дела находится вне его компетенции.

    В феврале 2022 года Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. На днях суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России.

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    2 февраля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о важности беспилотников при проведении СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Он отметил, что из ежедневных контактов с военными, которые воюют непосредственно на передовой, делает вывод о важности беспилотников.

    Ранее Путин заявил, что отечественные производители БПЛА на шаг опережают противника, на фронте беспилотники выполняют много важных задач.

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      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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