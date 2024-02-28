Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено

Депутат Кирьянов: Большая часть дохода иноагентов обеспечивалась рекламными контрактами с российскими фирмами

Tекст: Олег Исайченко

«Актуальность данного законопроекта назрела достаточно давно. Лица, обладающие статусом иноагента, зачастую пребывают за рубежом. При этом многие из них ежедневно способствуют распространению фейков о Российской армии, о ходе СВО и о действиях нашего руководства. Разумеется, оставить без ответа бесстыдную ложь наши власти не могли», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике.

«К сожалению, заработок иноагентов преимущественно обеспечивался за счет отечественных компаний. Как правило, они обладают мощными информационными ресурсами, на которых хотели разместить рекламу многие российские фирмы. Отмечу, что нередки были случаи, когда передача денег за оказания услуг проходила через серые схемы», – отмечает он.

«Теперь же финансовый поток блогерам и СМИ, выступающим против России, перекрыт. Это важный шаг в рамках борьбы за умы наших граждан. Очернение Родины за ее же счет должно быть остановлено. Уверен, что мы продолжим двигаться в заданном направлении. За реализацией законопроекта будет осуществляться тщательный контроль», – подчеркивает собеседник.

«Принятые меры окажутся крайне чувствительными для иноагентов. Их аудитория состоит преимущественно из граждан РФ, а значит, особого интереса для западных рекламодателей они не представляют. Таким образом, не исключаю, что речь может идти о лишении иноагентов около 90–95% дохода», – уточняет Кирьянов.

Отрасль начала готовиться к принятию законопроекта уже после первого чтения, напоминает в своем Telegram-канале Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Многие рекламные агентства прорабатывают новые формулировки договоров, предусматривающие прекращение отношений в одностороннем порядке в случае признания рекламораспространителя иноагентом», – пишет он.

Инициатива появилась очень вовремя, именно тогда, когда все иноагенты и им сочувствующие проявили свое истинное лицо, замечает Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. «Уже давно понятно, что топливом, питающим ненависть к России, являются банальные деньги», – подчеркивает он.

«Что-то мне подсказывает, что с принятием этого закона за границей резко вырастет число патриотов. Этот законопроект особенно актуален в текущей ситуации, но это также отличный задел на будущее, который не позволит иноагентам уезжать в недосягаемые юрисдикции и поливать грязью родную страну, существуя на деньги ее граждан. А компаниям стоит подумать, какие идеи они финансируют, и стоит ли ради увеличения выручки предавать Родину», – резюмирует Малькевич.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Авторами выступили 395 парламентариев.

Кроме того, согласно инициативе, также вводится запрет на рекламирование информационных площадок, принадлежащих иностранным агентам. Подчеркивается, что ответственность за нарушение установленных ограничений будут нести рекламодатели и рекламораспространители.

По данным авторов законопроекта, в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Принятие закона призвано остановить эту практику.