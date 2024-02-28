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    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    28 февраля 2024, 21:22 • Новости дня

    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено

    Депутат Кирьянов: Большая часть дохода иноагентов обеспечивалась рекламными контрактами с российскими фирмами

    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иноагенты зачастую проживают за рубежом и позволяют себе распространять ложь о действиях Российской армии и правительства страны. Перекрыть им финансовые потоки, исходящие с территории РФ, – правильное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Артем Кирьянов. Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий российским компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

    «Актуальность данного законопроекта назрела достаточно давно. Лица, обладающие статусом иноагента, зачастую пребывают за рубежом. При этом многие из них ежедневно способствуют распространению фейков о Российской армии, о ходе СВО и о действиях нашего руководства. Разумеется, оставить без ответа бесстыдную ложь наши власти не могли», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике.

    «К сожалению, заработок иноагентов преимущественно обеспечивался за счет отечественных компаний. Как правило, они обладают мощными информационными ресурсами, на которых хотели разместить рекламу многие российские фирмы. Отмечу, что нередки были случаи, когда передача денег за оказания услуг проходила через серые схемы», – отмечает он.

    «Теперь же финансовый поток блогерам и СМИ, выступающим против России, перекрыт. Это важный шаг в рамках борьбы за умы наших граждан. Очернение Родины за ее же счет должно быть остановлено. Уверен, что мы продолжим двигаться в заданном направлении. За реализацией законопроекта будет осуществляться тщательный контроль», – подчеркивает собеседник.

    «Принятые меры окажутся крайне чувствительными для иноагентов. Их аудитория состоит преимущественно из граждан РФ, а значит, особого интереса для западных рекламодателей они не представляют. Таким образом, не исключаю, что речь может идти о лишении иноагентов около 90–95% дохода», – уточняет Кирьянов.

    Отрасль начала готовиться к принятию законопроекта уже после первого чтения, напоминает в своем Telegram-канале Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Многие рекламные агентства прорабатывают новые формулировки договоров, предусматривающие прекращение отношений в одностороннем порядке в случае признания рекламораспространителя иноагентом», – пишет он.

    Инициатива появилась очень вовремя, именно тогда, когда все иноагенты и им сочувствующие проявили свое истинное лицо, замечает Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. «Уже давно понятно, что топливом, питающим ненависть к России, являются банальные деньги», – подчеркивает он.

    «Что-то мне подсказывает, что с принятием этого закона за границей резко вырастет число патриотов. Этот законопроект особенно актуален в текущей ситуации, но это также отличный задел на будущее, который не позволит иноагентам уезжать в недосягаемые юрисдикции и поливать грязью родную страну, существуя на деньги ее граждан. А компаниям стоит подумать, какие идеи они финансируют, и стоит ли ради увеличения выручки предавать Родину», – резюмирует Малькевич.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Авторами выступили 395 парламентариев.

    Кроме того, согласно инициативе, также вводится запрет на рекламирование информационных площадок, принадлежащих иностранным агентам. Подчеркивается, что ответственность за нарушение установленных ограничений будут нести рекламодатели и рекламораспространители.

    По данным авторов законопроекта, в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Принятие закона призвано остановить эту практику.

    28 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

    Резолюция содержит обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой реализации мер по защите Приднестровья «в условиях усиления давления Молдовы», передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что республика «столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера».

    Москву просят учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

    Ранее сообщалось, что Молдавия начала притеснять водителей из Приднестровья.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    28 февраля 2024, 06:40 • Новости дня
    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту

    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

    Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.

    Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела – граждане России, Армении и Украины.

    В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.

    Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

    По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.

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    28 февраля 2024, 00:50 • Новости дня
    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы с картами «Мир»

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами платежной системы «Мир»

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами российской платежной системы «Мир», сообщили в приложении кредитной организации.

    В поддержке банка подтвердили, что переводы между пользователями карт «Мир» больше не доступны, сообщают «Ведомости».

    Отмечается, что ранее узбекский банк Ipak Yuli затребовал с российских клиентов персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), который выдается гражданам с временной регистрацией в стране.

    23 февраля США ввели санкции в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

    Ранее председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что договоренности, которые НСПК заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены в свете новых санкций США.

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    28 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    МИД Приднестровья прокомментировал решение обратиться за помощью к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти непризнанной республики рассчитывают на дипломатическую поддержку России в вопросе стабилизации отношений с Молдавией.

    Комментируя телеканалу «Россия 24» итоги съезда депутатов Приднестровья, в ходе которого была принята резолюция об обращении за помощью к Москве, Игнатьев назвал Россию ответственным гарантом в урегулировании приднестровского конфликта, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что российские миротворцы поддерживают безопасность на берегах Днестра, кроме того, РФ принимает участие в переговорном процессе в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

    Ранее сообщалось, что депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

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    28 февраля 2024, 12:24 • Новости дня
    Испания отказалась отправлять войска на Украину
    Испания отказалась отправлять войска на Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Испании хочет в Газе и на Украине мира и уважения международного права, поэтому не будет направлять войска в зону конфликта, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

    По его словам, испанских войск на Украине нет и не будет, так как власти королевства хотят и в Газе, и на Украине мира и уважения международного права, передает ТАСС.

    Как в свою очередь отметила глава Минобороны Маргарита Роблес, гипотетическая отправка европейских войск на Украину спровоцировала бы эскалацию конфликта.

    Ранее в Испании заявили о нежелании стран быть в плохих отношениях с Россией.

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    28 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

    Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Послание президента Федеральному собранию будет направлено в основном для российской аудитории и посвящено задачам, которые предстоит решить России в ближайшие годы. В нем глава государства обязательно затронет тему СВО, могут быть и месседжи для западных элит и общества. Своими прогнозами о содержании послания с газетой ВЗГЛЯД поделились политологи Александр Асафов и Марат Баширов.

    «На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

    «Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

    «Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

    «То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

    Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

    «Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.

    Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.

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    28 февраля 2024, 02:46 • Новости дня
    В Ростовской области загорелось административное здание на площади 1 тыс. кв. м

    В Ростовской области пожар в административном здании распространился на 1 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Административное здание загорелось в Ростовской области, огонь распространился на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщает МЧС России.

    «В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что сейчас пожар локализован, на месте работают 43 пожарных и 13 единиц техники.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

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    28 февраля 2024, 01:25 • Новости дня
    В столкновении ВАЗ и Lada под Саратовом погибли шесть человек и один пострадал

    В столкновении российских автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta под Саратовом погибли шесть человек, один пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    При столкновении двух российских легковых автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta в Саратовской области погибли шесть человек, еще один получил травмы, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

    «В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших», – приводит РИА «Новости» заявление Юрина.

    Чиновник добавил, что столкновение произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий. Других обстоятельств трагедии он не привел.

    Сейчас на на месте работают экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности.

    До конца февраля автопроизводитель также вернет подушку безопасности на модель Granta для водителя, а для переднего пассажира – в марте. Кроме того, в активной фазе идут испытания и работы по оснащению подушками безопасности моделей Niva Legend и Niva Travel.

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    28 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Володин напомнил Макрону о судьбе Наполеона

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прозвучавшие накануне заявления президента Франции Эммануэля Макрона, предупредил, к чему может привести «бонапартизм» в этой стране.

    Володин в своем Telegram-канале напомнил о словах Макрона, которые прозвучали несколько лет назад, когда он сравнивал современную Францию с временами Наполеона. Тогда французский лидер заявил, что Бонапарт «не считался с потерями», однако с тех пор, заверял он, республика «ставит человеческую жизнь превыше всего».

    У Макрона в качестве президента, по мнению Володина, «мало что получается»: экономика стагнирует, на протесты выходят желтые жилеты и фермеры, страна терпит геополитические поражения в Африке. Французы, по словам спикера Госдумы, Макрона не поддерживают, его рейтинг снизился до крайне низких отметок, а на выборах сегодня победил бы не он, а Марин Ле Пен.

    «Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну», – считает Володин, добавив, что инициативы Макрона становятся для граждан Франции опасными.

    «Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле», – заключил спикер нижней палаты российского парламента.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки.

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    28 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО

    Захарова заявила об отсутствии влияния новых санкций ЕС на ход СВО

    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной пакет санкций, введенный Евросоюзом против России, никак не скажется на ходе специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя 13-й пакет санкций ЕС, Захарова заявила, что Россия выработала достаточный иммунитет, чтобы «успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», передает ТАСС.

    Новые ограничения не способны изменить ход спецоперации и оказать влияние на реализацию внешнеполитического курса России, отметила дипломат.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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    28 февраля 2024, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

    ПВО сбила ночью над Белгородской областью украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО в ночь на 28 февраля над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

    «Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что украинский беспилотник поджег поле в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Главков, дроны выпустили украинские военные во вторник во второй половине дня. При этом в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, там сбили дрон самолетного типа у поселка Разумное.

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    28 февраля 2024, 03:10 • Новости дня
    Иностранным гостям Всемирного фестиваля молодежи решили выдать карты «Мир»

    Иностранным гостям Всемирного фестиваля молодежи решили выдать карты «Мир» для оплаты товаров и услуг в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Карты российской платежной системы «Мир» выдадут всем иностранным участникам Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.

    «На фестиваль приедут 20 тысяч участников из разных стран мира. Каждый из них получит в составе пакета участника карту «Мир» от «ЮMoney», с помощью которой можно быстро и удобно платить за товары и услуги в России», – рассказал РИА «Новости» руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney», входящей в экосистему Сбербанка, Андрей Васильев.

    Он отметил, что этой картой можно расплачиваться и в других странах, где они принимаются.

    Из-за санкций с 2022 года карты зарубежных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные за пределами России, перестали работать внутри страны, владельцы карт иностранных банков потеряли возможность безналичной оплаты.

    Отмечается, что «Мир» от «ЮMoney» начали выдавать с 2023 года в зоне прилета в аэропорту «Шереметьево». Большая часть оформленных карты приходится на граждан Китая (67%). Также российская карта интересна гражданам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана, Саудовской Аравии, Индии.

    Ранее сообщалось, что из-за санкций, введенных США 23 февраля в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК), казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами платежной системы «Мир».

    Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

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    28 февраля 2024, 07:10 • Новости дня
    Патрушев обсудил с кубинским министром МВД сотрудничество по линии спецслужб

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с главой МВД Кубы сотрудничество по линии спецслужб и финразведки

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с главой МВД Кубы Ласаро Альваресом Касасом вопросы сотрудничества по линии спецслужб, а также финансовой разведки.

    «Обсуждены планы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС, развития нормативной базы двустороннего сотрудничества», – передает сообщение пресс-службы Совбеза РИА «Новости». Кроме того была рассмотрена проблематика наращивания сотрудничества между финразведками и органами юстиции

    Встреча прошла накануне в столице Никарагуа Манагуа. В процессе переговоров стороны высоко оценили текущее тесное сотрудничество стран в сфере безопасности, политики и экономики.

    Патрушев также отметил, что Россия и Куба солидарны относительно «категорической неприемлемости подносторонних нелегитимных рестрикций», а также в стремлении «продвигаться в деле построения многополярного мира».

    Ранее сообщалось, что в Гаване Патрушев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.

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    28 февраля 2024, 12:52 • Новости дня
    Дума ввела запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

    Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, авторами выступили 395 парламентариев. Закон «О рекламе» дополняется нормами, согласно которым распространение рекламы на информресурсах иноагентов не допускается, также запрещана реклама таких ресурсов, передает ТАСС.

    Ответственность за нарушение требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

    В законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», устанавливается, что на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе. Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях. Соответствующие изменения прописываются в законе «О средствах массовой информации».

    Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сказал газете ВЗГЛЯД, что многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке.

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    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

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    Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

    Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности

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    Страх войны с Россией заставил Запад опозорить Макрона

    Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть посланы на Украину, он опозорился на весь мир. Теперь Франция пытается понять, как так получилось, что только ее президент готов отправить войска на войну с ядерной державой, хотя является «военачальником без армии». Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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