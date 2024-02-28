Жители Херсонской области рассказали о своем участии в досрочном голосовании

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале «Главное в Геническе» написали, что представительницы творческого коллектива азовского СДК также приняли участие в досрочном голосовании. Отмечается, что руководитель предприятия Александра Петровна отдала свой голос на досрочном голосовании, высказав мнение коллектива по поводу выборов. «Наши дети должны учиться правильно, а не так, как сейчас это делается за границей. Россияне – верующие, у них есть душа», – рассказала она.

Александра Петровна отметила, что забота о сохранении семейных ценностей заложена в менталитете русского народа, подчеркнув, что не хочет видеть в России однополые семьи. «Наш народный ансамбль «Горлиця» голосует за наше будущее за будущее своих внуков и детей», – подчеркнула она.

Жительница Верхнего Рогачика также рассказала о досрочном голосовании на президентских выборах, отметив, что «люди верят и с благодарностью идут на выборы», говорится в сообщении в Telegram-канале «Главное в Херсоне и области». «Сейчас мы верим, что пришли в государство, которое защитит нас. Сейчас к нам приезжают специалисты и оказывают большую помощь всей Херсонской области», – уточнила она.

В Telegram-канале «Херсонка.ру» сообщили об открытии в Таврийске избирательного участка, куда целый день приходят люди, чтобы отдать свой голос на президентских выборах. Юрий Федорович, который принял участие в досрочном голосовании, отметил, что ему нравится та идеология, которую исповедует современная Россия, а вот то, что происходило при Украине, полностью идет вразрез с его представлениями о норме. Мужчина пояснил, что много путешествовал по России, поэтому знает, в чем отличие между Россией и Украиной. «Я сравниваю Украину и Россию, и разница конечно колоссальная. Я считаю своим долгом прийти и проголосовать, как нормальный человек, адекватный», – сказал он.

Ранее правозащитник Александр Брод рассказал газете ВЗГЛЯД, что досрочное голосование стало символом доступности выборов президента России.