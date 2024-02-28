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ТЦ в Белгороде решил устроить месяц русских сказок из-за скандала с супергероем из НАТО
Торговый центр «МегаГРИНН» в Белгороде намерен сделать март месяцем русских народных сказок после того, как посетитель назвал детского аниматора в костюме Супермена «натовским супергероем», заявила директор ТЦ Екатерина Логунова.
Логунова рассказала о том, что провела беседу с их праздничным агентством, которое обслуживает торговый центр, и договорились март сделать месяцем русских народных сказок. По ее словам, аниматоры будут в костюмах персонажей сказок, передает РИА «Новости».
Она добавила, что по выходным в ТЦ проходят праздничные мероприятия для детей, чтобы отвлечь их от ситуации, которая сложилась в городе и порадовать. Директор ТЦ уточнила, что за использованием образов героев современных российских мультфильмов активно следит авторское общество, за нарушения грядут немалые штрафы, поэтому в основном выбор делают в пользу зарубежных супергероев.
Логунова выразила мнение, что в использовании таких персонажей нет ничего плохого, поскольку по телевизору их тоже показывают – в кино, мультиках, в рекламе. Она отметила, что ТЦ не будет требовать от аниматоров не использовать костюмы знаменитых супергероев в дальнейшем, и призвала не смешивать культуру с политикой.
Напомним, СМИ опубликовали видео из белгородского ТЦ, где посетитель возмутился тем, что шарики детям надувает Супермен. Мужчина назвал его «натовским супергероем» и счел неуместным его присутствие в ТЦ, рядом с которым находятся, по его словам, «защитные инженерные сооружения от бомбежек».
Ранее сообщалось, что сотрудников ГТРК «Волгоград-ТРВ», которые пришли на новогодний корпоратив в костюмах супергероев из кино, комиксов и компьютерных игр, уволили за нарушение этики компании.