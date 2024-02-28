Bild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Ситуация, в которой западные военные смогут принять участие в боевых действиях на Украине, маловероятна, заявили собеседники Bild, передает ТАСС.

Дипломат из центральноевропейской страны заявил, что ни Польша, ни Прибалтика «не отправит войска на Украину», пока там ведутся боевые действия.

Ранее источники Financial Times указали, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину было озвучено, чтобы легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на украинской территории.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.