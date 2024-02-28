Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Этот персонаж стал уже легендарным. Макрон чрезвычайно непопулярен во Франции и сам прекрасно понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».2 комментария
Bild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ
На украинской территории находится некоторое число военных специалистов из западных государств, они помогают программировать системы ПВО и крылатые ракеты, заявили источники Bild.
Ситуация, в которой западные военные смогут принять участие в боевых действиях на Украине, маловероятна, заявили собеседники Bild, передает ТАСС.
Дипломат из центральноевропейской страны заявил, что ни Польша, ни Прибалтика «не отправит войска на Украину», пока там ведутся боевые действия.
Ранее источники Financial Times указали, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину было озвучено, чтобы легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на украинской территории.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.