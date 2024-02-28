Британия и США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Tекст: Денис Тельманов

Атакам подвергся округ Эль-Лухея в провинции Эль-Ходейда, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Информации о последствиях ударов не приводится.

После начала израильской операции в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, операция в анклаве не прекратится.

С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее «Ансар Аллах» заявило, что намерено перестать атаковать суда израильского государства, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнут на условиях ХАМАС.

По его словам, пересмотр решения об атаках на корабли США и Британии не будет зависеть от условий перемирия в секторе Газа. Этот вопрос связан с участием Вашингтона и Лондона в агрессии против Йемена.