Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Британия и США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Вооруженные силы Великобритании и США нанесли два новых удара по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах».
Атакам подвергся округ Эль-Лухея в провинции Эль-Ходейда, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.
Информации о последствиях ударов не приводится.
После начала израильской операции в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, операция в анклаве не прекратится.
С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
Ранее «Ансар Аллах» заявило, что намерено перестать атаковать суда израильского государства, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнут на условиях ХАМАС.
По его словам, пересмотр решения об атаках на корабли США и Британии не будет зависеть от условий перемирия в секторе Газа. Этот вопрос связан с участием Вашингтона и Лондона в агрессии против Йемена.