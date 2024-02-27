Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Хуситы назвали условия для прекращения атак на суда Израиля
Движение хуситов «Ансар Аллах» намерено перестать атаковать суда израильского государства, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнут на условиях ХАМАС, сказал замглавы пресс-службы движения Насреддин Амер.
Препятствование судоходству израильских судов, идущих в порты Палестины не будет в случае достижения соглашения о прекращении огня в анклаве и снятия с него блокады в соответствии с условиями ХАМАС, сказал Амер ТАСС.
По его словам, пересмотр решения об атаках на корабли США и Британии не будет зависеть от условий перемирия в секторе Газа. Этот вопрос связан с участием Вашингтона и Лондона в агрессии против Йемена.
Ранее хуситы, согласно данным израильской прессы, своей атакой в Красном море повредили четыре подводных кабеля, связывающие Европу и Азию. Из-за этого возникли перебои с интернетом.